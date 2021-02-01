طبيب الزمالك: إصابة المثلوثي وشيكابالا غير مقلقة.. فضلت عدم المجازفة

قال محمد أسامة طبيب نادي الزمالك إن إصابة الثنائي حمزة المثلوثي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" بسيطة ولا تستدعي القلق، لكنه فضل عدم المجازفة به. وذلك في تصريحاته عبر قناة "الزمالك".

وصرح أسامة: "شيكابالا اشتكى عقب مباراة المقاصة من آلام في عضلات الظهر، فقررنا إراحته وعدم المجازفة به".

وواصل "بالنسبة لحمزة المثلوثي، حدث احتكاك في المران مع أحد اللاعبين، وتعرض لكدمة في الرباط الداخلي".

وأكمل "خضع لأشعة، وهي إصابة بسيطة".

وتابع "إصابة الثنائي بسيطة للغاية".

وتطرق للحديث حول الثنائي المنضم حديثا وحالته البدنية قائلا: "الجزيري ومروان شاركا مع فرقهما ويبدوان بخير، لم أتواصل معهما بشكل تام كانت مجرد مقابلة بسيطة".

وأتم "خلال مباراة مصر للمقاصة قلت لأحد المتواجدين على مقاعد البدلاء بجواري إن هذا اللاعب يبدو قويا ويحب الجانب البدني جدا (مروان حمدي) كان الأمر بمحض الصدفة ولم أكن أعرف أو هناك معلومة بانضمامه إلى فريقنا".

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة يوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ 11 من الدوري المصري الممتاز.