الزمالك: استقرار النادي يظهر في نتائج الفريق.. وسننشر لاحقا تفاصيل فرع أكتوبر

الإثنين، 01 فبراير 2021 - 12:25

كتب : FilGoal

نادي الزمالك

قال حسين السمري عضو اللجنة التنفيذية لنادي الزمالك إن فرع النادي في مدينة 6 أكتوبر سيتم إنشائه فور التوصل لتصميم مناسب ومعرفة كيفية تمويل المشروع. وذلك في تصريحاته عبر قناة "أون تايم سبورتس".

وصرح السمري قائلا: "طال انتظار إنشاء فرع لنادي الزمالك في 6 أكتوبر، الأرض كانت على وشك أن تُسحب، لكن تم الأمر في التوقيت المناسب".

وواصل "التفاصيل ليست واضحة بما يكفي لنشرها، لكن فور الاتفاق على كافة التفاصيل سننشرها تباعا".

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وأكمل "عماد عبد العزيز رئيس اللجنة التي تدير شؤون النادي أخفى الأمر عن الجميع لكنه قال بعد 10 أيام سيكون لدي خبر سيفرح الجميع".

وتابع "كانت لدينا قطعة أرض كبيرة، وخسارة أن تستمر طيلة هذه الفترة دون عمل".

وأردف "لم يتم الوصول لتصور نهائي بعد، لأننا سنرى من خلال التصميمات التكلفة والتمويل وكيف ستتم العملية، بالتأكيد سيكون هناك تمويل لأن عماد عبد العزيز قال لنا اطمئنوا".

واستطرد "بالطبع سنفتح باب العضويات وهناك تفكير في عمل حديقة تجارية".

وأكمل "الأمور مستقرة إلى حد كبير ويظهر ذلك في نتائج الفريق، آخر مباراة لفريق الكرة قدم مستوى عال جدا وروح جديدة وعبر عن ذلك باتشيكو خلال اجتماعه معنا وقال إنه يرى أن هناك روحا ومنظومة أفضل داخل النادي".

وأتم "نسعى للنواحي المادية من خلال مشروعات مقترحة سنعلن عنها من خلال اللجنة المؤقتة والتنفيذية، لكي يكون هناك موارد مستدامة وليس بالقطعة، وألا نبحث في الأمر ونرى كيف نموله، حاليا نسير بطريقة صحيح، نرى ما لدينا ونتعامل معه".

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