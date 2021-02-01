خبر في الجول - الزمالك يضيف 5 لاعبين لقائمته الإفريقية

الاثنين، 01 فبراير 2021 - 00:12

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - مصر للمقاصة

الزمالك - مصر للمقاصة

أضاف نادي الزمالك خمسة أسماء لقائمته الإفريقية لموسم 2020/2021.

وأضاف الزمالك أسماء مروان حمدي الوافد الجديد من مصر للمقاصة، وأيمن حفني صانع الألعاب القادم في صفقة انتقال حر، وحسين فيصل لاعب الوسط الشاب.

الزمالك أضاف أيضا اسمي أحمد نادر السيد حارس فريق موليد 2003، وسيد عطية حارس فريق الشباب لقائمته.

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كان الزمالك قد قيد في وقت سابق، حميد أحداد المهاجم المغربي في قائمته الإفريقية.

النادي الأبيض تعاقد أيضا مع التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون العرب على سبيل الإعارة، إلا أنه لم يتم قيده بالقائمة الإفريقية بسبب مشاركته من قبل مع المقاولون في الكونفدرالية الإفريقية.

ويستعد الزمالك لبداية دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا بمواجهة مولودية الجزائر يوم 12 فبراير الجاري.

الزمالك ضم مروان حمدي، وأيمن حفني، وسيف الدين الجزيري في الانتقالات الشتوية، فيما أعار محمد أوناجم للوداد، وكريم بامبو للبنك الأهلي، ومصطفى فتحي لسموحة، وعمر السعيد للجونة، ومصطفى محمد لجالاتا سراي.

وتأتي قائمة الزمالك الإفريقية حاليا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد - محمود عبد الرحيم "جنش" - أحمد نادر السيد - سيد عطية.

الدفاع: أحمد فتوح - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني - محمود علاء - محمد عبد السلام - حسام عبد المجيد - حازم إمام - حمزة المثلوثي - أحمد عيد.

الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - إسلام جابر - حسين فيصل - أيمن حفني - يوسف إبراهيم "أوباما" - حسام أشرف - أشرف بنشرقي - أحمد سيد "زيزو" - شيكابالا - محمود عبد العزيز.

الهحوم: مروان حمدي - حميد أحداد - أسامة فيصل.

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