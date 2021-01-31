الزمالك يعير عمر السعيد إلى الجونة

الأحد، 31 يناير 2021 - 22:48

كتب : أحمد شوقي صلاح

عمر السعيد

انتقل عمر السعيد من الزمالك إلى الجونة في فترة الانتقالات الشتوية.

وسيلعب عمر السعيد معارا من الزمالك إلى الجونة حتى نهاية الموسم الحالي.

ووقّع السعيد على عقود انتقاله في حضور وكيله أمير المراكبي، وعماد عبد العزيز رئيس الزمالك، وحسام الزناتي المدير الرياضي للجونة.

أخبار متعلقة
البنك الأهلي لـ في الجول: نقل مبارياتنا من ملعب الشرطة إلى استاد المقاولون مران الأهلي - محاضرة فنية لموسيماني.. ومشاركة جزئية للشحات الإسماعيلي يعير أبو اليزيد ومخلوف إلى المقاصة الزمالك يعير ثنائي الشباب إلى أسوان وزد حتى نهاية الموسم

وكان الجونة قد تخلى عن هدافه والتر بواليا الذي انتقل إلى الأهلي في وقتٍ سابق من شهر يناير.

فيما تعاقد الزمالك بالفعل مع الثنائي مروان حمدي من مصر للمقاصة، وسيف الدين الجزيري من المقاولون العرب، ليخرج السعيد معارا إلى الجونة.

عمر السعيد (30 عاما) سبق له اللعب في الجونة بين 2013 و2015، قبل أن ينتقل إلى مصر للمقاصة.

كما لعب لاحقا للإنتاج الحربي ووادي دجلة الذي انتقل منه إلى الزمالك في صيف 2018.

وخاض عمر السعيد 3 مباريات مع الزمالك في الدوري المصري هذا الموسم بواقع 124 دقيقة، دون أن يسجل.

عمر السعيد الجونة الزمالك في الدوري الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
الزمالك يطارد رقما لم يحققه في الدوري منذ عهد جروس 16 دقيقة | تقرير في الجول
قائمة باريس – استمرار غياب ميسي..ودخول دوناروما لأول مرة 34 دقيقة | أوروبا
السعودية تستضيف نهائي دوري أبطال آسيا ساعة | الوطن العربي
مؤتمر كومان: أنتظر الكثير من كوتينيو.. وبيدري جاهز لـ بلباو ساعة | الدوري الإسباني
إميان مفسرا لـ في الجول عدم تلقيه بطاقة بادجي: قيل لنا هناك أزمة بين الاتحاد المصري والأهلي ساعة | الدوري الفرنسي
بث الدوري الإيطالي مجانا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ساعة | الدوري الإيطالي
ماذا فعل علي ماهر في 6 مواجهات سابقة أمام الأهلي 2 ساعة | تقرير في الجول
فرانس فوتبول: مارسيليا وليل يفكران في مصطفى محمد 2 ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا 2021 – مجموعة متوازنة لـ مصر 2 في الجول يكشف.. من هو أحمد غريب الذي ضمه موسيماني لقائمة الأهلي الإفريقية 3 قرعة الأبطال - مواجهتان سهلتان لـ الأهلي والزمالك في دور الـ32 4 ليفربول بدون صلاح ومشكلة في الدوري الإنجليزي بسبب فيفا.. كيف بدأت الأزمة وإمكانية حلها
قد ينال إعجابك