استراحة في إسبانيا - برشلونة (1) (0) أتليتك بلباو.. نهاية الشوط الأول

يستقبل برشلونة نظيره أتليتك بلباو في ملعب كامب نو بالجولة 21 من الدوري الإسباني.

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نهاية الشوط الأول

ق.20 جووووووووول ميسي يسجل الهدف الأول من ركلة حرة مباشرة رائعة

ق.14 ميسي كاد أن يسجل بالصدر بعد تسديدة بيانيتش، لكن الكرة تعلو العارضة

ق.7 تهديد جديد! ميسي نحو جريزمان والأخير يسدد لكن سيمون في الموعد مجددا

ق.5 أوناي سيمون يمنع ميسي من تسجيل الهدف الأول ويتصدى للانفراد بنجاح

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل