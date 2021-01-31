استراحة في إسبانيا - برشلونة (1) (0) أتليتك بلباو.. نهاية الشوط الأول

الأحد، 31 يناير 2021 - 21:52

كتب : FilGoal

ميسي - برشلونة - بلباو

يستقبل برشلونة نظيره أتليتك بلباو في ملعب كامب نو بالجولة 21 من الدوري الإسباني.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هـــنـــا

....

نهاية الشوط الأول

ق.20 جووووووووول ميسي يسجل الهدف الأول من ركلة حرة مباشرة رائعة

ق.14 ميسي كاد أن يسجل بالصدر بعد تسديدة بيانيتش، لكن الكرة تعلو العارضة

ق.7 تهديد جديد! ميسي نحو جريزمان والأخير يسدد لكن سيمون في الموعد مجددا

ق.5 أوناي سيمون يمنع ميسي من تسجيل الهدف الأول ويتصدى للانفراد بنجاح

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

برشلونة في إسبانيا الدوري الإسباني
نرشح لكم
أخر الأخبار
الزمالك يعير عمر السعيد إلى الجونة 6 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي في المونديال (2) - ريح عالأريكة.. واستمتع بـ أبو تريكة 6 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
البنك الأهلي لـ في الجول: نقل مبارياتنا من ملعب الشرطة إلى استاد المقاولون 27 دقيقة | الدوري المصري
مران الأهلي - محاضرة فنية لموسيماني.. ومشاركة جزئية للشحات 32 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
كوكا يسجل هدفين ويصنع الثالث ويقود أولمبياكوس للفوز على سميرني 46 دقيقة | المحترفون
استراحة في إسبانيا - برشلونة (1) (0) أتليتك بلباو.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري الإسباني
الإسماعيلي يعير أبو اليزيد ومخلوف إلى المقاصة ساعة | الدوري المصري
مونديال اليد – هانسن يتوج بجائزة أفضل لاعب.. وسيطرة سويدية على التشكيل المثالي ساعة | مصر 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت مونديال اليد – مصر (3)-(4) الدنمارك.. رميات الترجيح تٌقصي الفراعنة بشرف 2 كيف قيمت صحف إنجلترا أداء صلاح ضد توتنام 3 في الجول يكشف - أسماء لاعبي الأهلي المرشحين للانتقال إلى الإسماعيلي 4 مونديال اليد - تعرف على ترتيب مصر النهائي.. والمراكز من 5 إلى 32
قد ينال إعجابك