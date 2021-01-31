ألافيس يستعير الموهبة بييستري من مانشستر يونايتد

أعلن نادي ديبورتيفو ألافيس الإسباني عن التعاقد مع فاكوندو بييستري قادما من مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الشتوية.

وذكر ألافيس أنه استعار جناح الشياطين الحمر الشاب حتى نهاية الموسم الجاري.

وتعاقد مانشستر يونايتد مع بييستري في أكتوبر الماضي قادما من بينيارول مقابل 9 ملايين جنيه إسترليني.

ولم يظهر بييستري في أي مباراة مع الفريق الأول لـ مانشستر يونايتد حتى اللحظة، واكتفى بالتواجد على مقاعد البدلاء خلال مواجهتي باريس سان جيرمان وإسطنبول باشاكشهير بدوري أبطال أوروبا.

وشارك بييستري بشكل دوري مع الفريق الرديف لـ مانشستر يونايتد وسجّل معه 3 أهداف.

ولن يتكبّد ألافيس عناء تسجيل بييستري كلاعب أجنبي من خارج قارة أوروبا، إذ يحمل جواز سفر إسباني لأن عائلة والده تنحدر من إقليم جاليثيا.

باييستري (19 عاما) يعد أحد أهم مواهب أوروجواي الكروية القادمة في سماء كرة القدم.

ويعتبر بييستري الصفقة الشتوية الوحيدة لكتيبة أبيلاردو جونزاليس حتى اللحظة.

ويحتل ألافيس المركز 18 في الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة، ويسعى للهروب من شبح الهبوط.