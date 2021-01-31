ألافيس يستعير الموهبة بييستري من مانشستر يونايتد

الأحد، 31 يناير 2021 - 18:57

كتب : FilGoal

فاكوندو باييستري

أعلن نادي ديبورتيفو ألافيس الإسباني عن التعاقد مع فاكوندو بييستري قادما من مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الشتوية.

وذكر ألافيس أنه استعار جناح الشياطين الحمر الشاب حتى نهاية الموسم الجاري.

وتعاقد مانشستر يونايتد مع بييستري في أكتوبر الماضي قادما من بينيارول مقابل 9 ملايين جنيه إسترليني.

أخبار متعلقة
خسر الصدارة لصالح ليون.. باريس سان جيرمان يسقط أمام لوريان بريمونتادا في +90 هدية لليفربول.. ليدز يذبح ثعالب ليستر سيتي راديو كتالونيا: ميسي قرر اللجوء للقضاء بعد تسريب عقده مع برشلونة ليفركوزن يضم جناح ليستر سيتي

ولم يظهر بييستري في أي مباراة مع الفريق الأول لـ مانشستر يونايتد حتى اللحظة، واكتفى بالتواجد على مقاعد البدلاء خلال مواجهتي باريس سان جيرمان وإسطنبول باشاكشهير بدوري أبطال أوروبا.

وشارك بييستري بشكل دوري مع الفريق الرديف لـ مانشستر يونايتد وسجّل معه 3 أهداف.

ولن يتكبّد ألافيس عناء تسجيل بييستري كلاعب أجنبي من خارج قارة أوروبا، إذ يحمل جواز سفر إسباني لأن عائلة والده تنحدر من إقليم جاليثيا.

باييستري (19 عاما) يعد أحد أهم مواهب أوروجواي الكروية القادمة في سماء كرة القدم.

ويعتبر بييستري الصفقة الشتوية الوحيدة لكتيبة أبيلاردو جونزاليس حتى اللحظة.

ويحتل ألافيس المركز 18 في الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة، ويسعى للهروب من شبح الهبوط.

باييستري مانشستر يونايتد ألافيس
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير - باكايوكو يقترب من ميلان للمرة الثانية 21 دقيقة | ميركاتو
تقرير - بشرط جزائي ضخم.. بنزيمة سيجدد مع ريال مدريد حتى 2023 22 دقيقة | الدوري الإسباني
ليدز يجدد عقد بامفورد حتى 2026 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائمة الأهلي – استمرار غياب محمد شريف.. وعودة بدر بانون والسولية ضد المصري 34 دقيقة | الدوري المصري
مران الأهلي – غياب سعد سمير وأجايي عن التدريبات الجماعية.. وانتظام أيمن أشرف والشحات 45 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الأوروبي – ريندرز (0) - (1) جالاتا سراي.. جووول أووول للضيوف ساعة | المحترفون
ماركا: بناء على نصيحة الأطباء.. بيكيه قد يغيب عن مواجهة بلباو ساعة | الدوري الإسباني
أثليتك: بيرناردو سيلفا.. أزمة جديدة تواجه صفقة انتقال كين ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا 2021 – مجموعة متوازنة لـ مصر 2 في الجول يكشف.. من هو أحمد غريب الذي ضمه موسيماني لقائمة الأهلي الإفريقية 3 قرعة الأبطال - مواجهتان سهلتان لـ الأهلي والزمالك في دور الـ32 4 ليفربول بدون صلاح ومشكلة في الدوري الإنجليزي بسبب فيفا.. كيف بدأت الأزمة وكيف يمكن حلها
قد ينال إعجابك