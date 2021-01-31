التدعيمات مستمرة.. سيراميكا كليوباترا يُعلن تعاقده مع لاعب المقاصة

الأحد، 31 يناير 2021 - 18:30

كتب : بسام أبو بكر

رجب عمران - سيراميكا كليوباترا

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا تعاقده مع رجب عمران صانع ألعاب نادي مصر للمقاصة.

ووقع رجب عمران لسيراميكا في حضور طارق أبو العينين نائب رئيس النادي والمشرف على قطاع الكرة ومعتز البطاوي المدير الرياضي للنادي.

وأشاد هيثم شعبان المدير الفني للفريق بالصفقة الجديدة وقال: "رجب لديه إمكانيات فنية وبدنية جيدة وسيكون إضافة للفريق في الفترة المقبلة".

وحصل مصر للمقاصة على خدمات أحمد أمين "أوفا" مهاجم سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وذلك ضمن صفقة انتقال رجب عمران.

وانتقل رجب عمران للمقاصة قادما من وادي دجلة عام 2020.

ولعب عمران 40 مباراة مع مصر للمقاصة في كل البطولات سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفين.

وكان سيراميكا كليوباترا قد ضم أحمد ياسر ريان من الأهلي على سبيل الإعارة.

كما علم FilGoal.com أن النادي سيعلن عن تعاقده مع فابريس نجاه لاعب الرجاء المغربي خلال ساعات. (طالع التفاصيل)

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز السادس برصيد 14 نقطة من 9 مباريات.

سيراميكا كليوباترا
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