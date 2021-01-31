جيرارد: لوددت أن ألعب مع كلوب في ليفربول

الأحد، 31 يناير 2021 - 11:57

كتب : FilGoal

جيرارد

كشف ستيفن جيرارد نجم ليفربول السابق ومدرب رينجرز الحالي أنه كان يتمنى الاستمرار في الملاعب لعام إضافي ليتسنى له اللعب تحت قيادة يورجن كلوب مدرب الأول.

وقال جيرارد في حواره مع صحيفة دايلي ميل الإنجليزية:"بالنظر للوراء الآن، لوددت لو وقعت على عقد ليفربول لأبقى عاما آخر، كانت ستتاح لي الفرصة للعب وقت قليل تحت قيادة يورجن كلوب. نادم قليلا. لدي ذكريات لا تنسى في ليفربول، سأظل أتذكرها كل يوم".

واستمر لاعب وسط إنجلترا السابق "أتلقى السؤال عن تدريب ليفربول كثيرا، ولا أريد الرد لأنه أمر لا يعنيني. لدي طموح للتدريب في إنجلترا لكني لست في عجلة من أمري. ليفربول لديه مدرب عالمي، يواصل النجاح مع الفريق. علي التركيز على وظيفتي الحالية والتي هي فرصة رائعة بالنسبة لي".

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انتهت رحلة جيرارد مع ليفربول في 2015، قبل أشهر من قدوم كلوب لقيادة الفريق.

لعب جيرارد عاما ونصف في لوس أنجيليس جالاكسي الأمريكي قبل أن يعلق حذاءه.

وعمل جيرارد مدربا للناشئين في ليفربول قبل أن يقود رينجرز في صيف 2018.

وقاد جيرارد فريق رينجرز في 151 مباراة فاز في 99 وخسر 20.

ليفربول جيرارد
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