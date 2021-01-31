مواعيد مباريات الأحد 31 يناير.. السويد تواجه الدنمارك في نهائي مونديال اليد وليفربول ضد وست هام

يواجه منتخب إسبانيا نظيره فرنسا في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم لليد 2021 المقامة بمصر في الثالثة والنصف عصرا.

فيما تقام مباراة النهائي بين الدنمارك والسويد في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويستضيف تشيلسي نظيره بيرنلي ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز في الثانية ظهرا ويذاع اللقاء على قناتي "بي إن سبورتس 1 و2".

ويواجه ليفربول مضيفه وست هام يونايتد في نفس الجولة في السادسة والنصف مساء على قناتي "بي إن سبورتس 1 و2".

ويحل برايتون ضيفا على توتنام في نفس الجولة في التاسعة والربع مساء ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس 2".

ويستضيف برشلونة نظيره أتليتك بلباو في الجولة الـ21 من الدوري الإسباني في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ويذاع اللقاء على قناتي "بي إن سبورتس 1 و3".

ويواجه فريق أتالانتا ضيفه لاتسيو ضمن منافسات الأسبوع الـ20 من الدوري الإيطالي في الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس 4".

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