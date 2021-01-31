الجزيري: هدفي الأساسي الفوز بدوري الأبطال مع الزمالك

شدد سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك الجديد عن أن هدفه الأساسي مع القلعة البيضاء هو التتويج بدوري أبطال إفريقيا.

وانضم الجزيري من المقاولون العرب إلى الزمالك على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري، بنية البيع للنادي الأبيض. (طالع التفاصيل)

وقال الجزيري عبر قناة النادي الأبيض: "أشكر المقاولون لأنه وافق على انتقالي للزمالك".

وأضاف "الزمالك ناد كبير في إفريقيا ومن أكثر الفرق المتوجة بالألقاب الإفريقية وأي لاعب يتمنى الانضمام للقلعة البيضاء وأتمنى أن أكون إضافة قوية للفريق".

وأكمل "جماهير الإفريقي التونسي كانت دائما تطالبني بالانضمام للزمالك، والآن انضممت للقلعة البيضاء وبدأت مسيرة جديدة لي مع كرة القدم".

وأتم تصريحاته "هدفي الأساسي هو الفوز بدوري أبطال إفريقيا مع الزمالك هذا الموسم بجانب باقي البطولات".

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