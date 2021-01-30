مباشر نهائي ليبرتادوريس - بالميراس (0) (0) سانتوس.. الشوط الثاني

السبت، 30 يناير 2021 - 21:45

كتب : FilGoal

بالميراس - سانتوس

يتحدى بالميراس البرازيلي غريمه سانتوس في نهائي كوبا ليبرتادوريس، لتحديد الطرف السادس في كأس العالم للأندية.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.37 تسديدة من مينينو تمر بجوار القائم

ق.30 نصف ساعة دون فرص حقيقية وبكثير من العنف

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

سانتوس بالميراس
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