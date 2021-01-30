بثنائية في سامبدوريا.. يوفنتوس يضيق الخناق على ميلان

ضيق يوفنتوس الخناق على ميلان في صراع صدارة الدوري الإيطالي.

وفاز يوفنتوس على سامبدوريا بهدفين مقابل لا شيء على ملعب "لويجي فيراري"، ضمن مباريات الجولة الـ20 من الدوري الإيطالي.

سجل فيديريكو كييزا وأروم رامسي هدفا يوفنتوس في اللقاء.

video:1

الفوز رفع رصيد يوفنتوس إلى النقطة الـ39 في المركز الثالث من 19 مباراة، فيما تجمد رصيد سامبدوريا عند 26 نقطة في المركز العاشر.

وصف المباراة

سامبدوريا كان البادئ بالخطورة في الدقيقة السابعة وبتصويبة من فابيو كوالياريلا فوق المرمى بقليل.

وفي الدقيقة الـ20، سجل يوفنتوس الهدف الأول عن طريق فيديريكو كييزا. عرضية من ألفارو موراتا من جهة اليمين، قابلها كييزا بتسديدة من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت يمين المرمى.

يوفنتوس واصل الضغط، وأرسل كريستيانو رونالدو عرضية في الدقيقة الـ29، أخرجها الدفاع قبل متابعة لاعبو يوفنتوس.

رونالدو سدد مجددا في الدقيقة الـ40 لكن فوق المرمى بقليل.

الشوط الثاني

سامبدوريا أجرى أولى التبديلات في الدقيقة الـ63 بدخول ميكيل دامسجراد بدلا من أدريان سيلفا.

ثم شارك إرنستو توريجروسا بدلا من كيتا بالدي في الدقيقة الـ68، وجاستون راميريز بدلا من كوالياريلا.

على الجهة الأخرى، شارك أدريان رابيو وفيديريكو بيرنارديسكي بدلا من رودريجو بينتانكور وألفارو موراتا في الدقيقة الـ78.

أندريا بيرلو دفع أيضا بـ أرون رامسي وأليكس سانرو بدلا من أرتور وفيديريكو كييزا في الدقيقة الـ83.

ورامسي كافأ بيرلو بهدف ثان في الدقيقة الـ91 من متابعة لعرضية خوان كوادرادو، ليسجل الهدف الثاني، ولينتهي اللقاء فوز يوفنتوس بهدفين مقابل لا شيء.