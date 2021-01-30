بايرن يثأر من هوفنهايم.. وتقنية الفيديو تنقذ كتيبة جروس

فاز بايرن ميونيخ على ضيفه هوفنهايم بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب أليانتس أرينا، بالجولة 19 من الدوري الألماني.

أهداف بايرن سُجلَت بواسطة جيروم بواتنج وتوماس مولر، وروبيرت ليفاندوفسكي، وسيرج جنابري. فيما سجّل أندري كراماريتش هدف هوفنهايم الوحيد.

ليرفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 45 نقطة في المركز الأول بفارق 9 نقاط كاملة عن لايبزج أقرب مطارديه.

فيما تجمّد رصيد هوفنهايم عند 22 نقطة في المركز 12.

ليثأر بايرن من هزيمة الدور الأول في أرض هوفنهايم بنفس النتيجة ونفس ترتيب تسجيل الأهداف، هزيمة كانت صادمة لبطل الثلاثية وقتها.

بايرن احتاج 32 دقيقة ليفتتح التسجيل عن طريق بواتنج بضربة رأسية بعد ركلة ركنية نفّذها جورشا كيميتش.

قبل أن يضيف مولر الثاني في الدقيقة 43 مستفيدا من تمريرة البولندي ليفاندوفسكي.

هوفنهايم حاول إشعال المباراة، فسجّل هدف تقليص الفارق سريعا بعد دقيقة واحدة عن طريق الكرواتي كرامرايتش بإنهاء رائع للهجمة.

لكن ليفاندوفسكي أفضل لاعب في العالم قتل المباراة عمليا في الدقيقة 57 مستغلا خطأ المدافع شتيفان بوش.

وأخيرا سجل جنابري الهدف الرابع في الدقيقة 63 بعد تمريرة بينية رائعة من كينجسلي كومان.

بايرن هز الشباك لمرة خامسة بالفعل بواسطة بنجامين بافارد في الدقيقة 71، لكن تقنية الفيديو ألغته بداعي التسلل.

ويلعب بايرن ميونيخ مباراة أخرى أمام هيرتا برلين يوم الجمعة المقبل، قبل التوجه إلى قطر لخوض نصف نهائي كأس العالم للأندية أمام الفائز من الأهلي والدحيل.

وفي مباراة أخرى، فاز بوروسيا دورتموند على ضيفه أوجسبورج بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

أوجسبورج تقدّم أولا بواسطة أندري هان في الدقيقة العاشرة.

ثم أهدر السفاح إرلينج هالاند ركلة جزاء في الدقيقة 21، هذا لم يمنع دورتموند من الانتصار رغم ذلك.

أسود الفستفاليا سجلوا 3 أهداف متتالية عن طريق: توماس ديلايني، وجادون سانشو، وفيليكس أودوكاي بالخطأ في مرماه، في الدقائق 26، و63، و75.

ليرفع دورتموند رصيده إلى 32 نقطة في المركز الخامس، ويتجمّد رصيد أوجسبورج عند 22 نقطة في المركز 13.

واكتفى شالكه بقيادة كريستيان جروس بالتعادل أمام مضيفه فيردر بريمن بهدف لكل طرف.

الإسباني عمر ماسكاريل تقدّم لـ شالكه في الدقيقة 38 بعد تمريرة المغربي أمين حاريت.

قبل أن يدرك كيفن موفالد االتعادل لـ بريمن في الدقيقة 77.

اللحظات الأخيرة عرفت إثارة نارية، عندما سجّل ماكسيميليان إجيشتاين هدفا ثانيا لـ بريمن في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

لكن بعد الاحتكام لتقنية الفيديو، أُلغي الهدف بداعي التسلل، لتخرج كتيبة جروس بنقطة ثمينة.

التعادل رفع رصيد شالكه إلى 8 نقاط في المركز 18 –الأخير- بفارق 7 نقاط عن المركز 16 الذي يسمح لصاحبه بلعب الملحق.

فيما رفع بريمن رصيده إلى 22 نقطة في المركز 11.

وشهدت المباراة مشاركة كلاس يان هونتيلار بديلا في الدقائق العشر الأخيرة بعد عودته لـ شالكه في فترة الانتقالات الشتوية قادما من أياكس أمستردام.