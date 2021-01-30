مباشر في إنجلترا - أرسنال (0) (0) مانشستر يونايتد.. لاكازيت يحطم العارضة

السبت، 30 يناير 2021 - 19:35

كتب : FilGoal

أرسنال - مانشستر يونايتد

يستقبل أرسنال غريمه مانشستر يونايتد على ملعب الإمارات ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

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ق.65 تهديد آخر سريع من أرسنال بواسطة سميث رو هذه المرة ودي خيا يتألق

ق.65 لاكازيت ينفذ ركلة حرة رائعة ترتد من عارضة يونايتد

ق.58 كافاني يهدر هدفا مؤكدا بعد عرضية لوك شو لكن نجم أوروجواي يسدد خارج المرمى بغرابة

ق.49 وان بيساكا ينقذ يونايتد من هدف مؤكد بعد التصدي لتسديدة ويليان

دخول ويليان مع بداية الشوط الثاني بدلا من مارتينيلي

بداية الشوط الثان

نهاية الشوط الأول

ق.45 ركلة حرة ينفذها برونو وتصطدم بالحائط وتخرج إلى ركنية

ق.44 راشفورد يستلم الكرة في مواجهة المرمى ويراوغ مارتينيلي ولينو أكثر من مرة قبل أن يمرر إلى برونو الذي يتحصل على مخالفة خارج منطقة الجزاء

ق.37 خروج سكوت ماكتيموناي مصابا ويعوضه أنتوني مارسياال في تشكيل مانشستر يونايتد

ق.34 برونو فيرنانديش يتلاعب بـ ديفيد لويز ويسدد لكن كرته تمر بعيدة عن المرمى

ق.31 تسديدة رائعة من بيبي بعد انطلاقة سميث رو، لكنها تمر بجوار القائم بقليل

ق.20 تسديدة رائعة من فريد يتصدى لها لينو

بداية المباراة

مانشستر يونايتد أرسنال في إنجلترا الدوري الإنجليزي
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