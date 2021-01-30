خبر في الجول – أوناجم يقترب من البقاء مع الزمالك

السبت، 30 يناير 2021 - 18:55

كتب : أحمد شوقي صلاح

محمد أوناجم - عمرو الحلواني - الزمالك - حرس الحدود

اقترب محمد أوناجم الجناح المغربي من البقاء رفقة نادي الزمالك حتى نهاية الموسم الجاري.

محمد أوناجم

النادي : الوداد الرياضي

الزمالك

وحسبما علم FilGoal.com إن الزمالك يفكر الآن في الإبقاء على محمد أوناجم بعد تعذر انتقاله إلى نادي الوداد الرياضي البيضاوي.

وكان الوداد يريد استعارة أوناجم من الزمالك دون مقابل حتى نهاية الموسم، الأمر الذي رفضه النادي الأبيض، ليقترب اللاعب من البقاء.

أخبار متعلقة
الزمالك ينفي نقل مباراة الغزل خارج المحلة مران الزمالك - راحة لـ شيكابالا وتأهيل زيزو.. وعبد الحليم يجتمع بـ جنش المقاصة لـ في الجول: لا نمانع بيع مروان حمدي لـ الزمالك بعد الانتقال إلى جالاتا سراي.. رسالة من مصطفى محمد لـ جماهير الزمالك

الوداد اقترب أيضا من ضم أيوب لكحل، إذ لا يتبقى سوى الإعلان الرسمي حسب الوسائل الإعلامية المغربية، ما يبعد سيناريو انضمام أوناجم لهم أيضا.

عدم مغادرة أوناجم ستعني عدم ضد الزمالك لأي مهاجم أجنبي بدلا من مصطفى محمد كما كان مخططا لذلك.

وشارك أوناجم مع الزمالك هذا الموسم في مباراتين فقط. صنع فيهما هدفا واحدا.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ11 من الدوري المصري.

في الدوري الزمالك محمد أوناجم
نرشح لكم
أخر الأخبار
وست هام يبدأ موسمه بفوز مثير على نيوكاسل في مباراة الـ6 أهداف 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التشكيل – جريليش أساسي مع سيتي.. وكين يغيب عن توتنام 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: اليوم آخر موعد لإرسال قوائم الأندية المشاركة قاريا 50 دقيقة | مصر
أوجستي: سعيد بالدعم الكبير من مجلس الأهلي .. وفريق السلة يمتلك لاعبين مميزين 52 دقيقة | مصر
كلوب: هذا ما قلته للاعبي ليفربول قبل مواجهة نورويتش 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مجاهد لـ في الجول: أخرنا لقاء سموحة لتكافؤ الفرص بين القطبين.. والأهلي سيلعب في الجونة ساعة | الدوري المصري
رئيس النصر: لم نفاوض الشناوي ساعة | ميركاتو
يد - برشلونة: علي زين سيغيب لمدة شهر ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة الأبطال - مواجهتان سهلتان لـ الأهلي والزمالك في دور الـ32 2 الصراع الناري مستمر.. تعرف على المباريات المتبقية لـ الزمالك والأهلي حتى نهاية الدوري 3 مؤتمر حسام حسن: أين الشخص الذي تكبرونه ليتصرف مع كاف.. وألعب للفوز حتى في المباريات الودية 4 الزمالك يقرر إيقاف أحمد فتوح
قد ينال إعجابك