ريفالدو: إدارة برشلونة أخطأت بعدم بيع ميسي.. وديميبلي وجريزمان يؤمنان المستقبل

السبت، 30 يناير 2021 - 15:55

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة

يرى ريفالدو نجم برشلونة ومنتخب البرازيل السابق أن إدارة برشلونة السابقة أخطئت عندما رفضت بيع ليونيل ميسي الصيف الماضي.

ليونيل ميسي

النادي : باريس سان جيرمان

برشلونة

ميسي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري ولم يجدد تعاقده ويحق له الرحيل دون مقابل بنهاية الموسم.

وقال ريفالدو: "الإدارة السابقة أخطأت بعدم بيع ميسي عندما عقده لا زال مستمرا".

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وأضاف عبر Betfair "كان بإمكانهم فعل شيء مشابه عند باع ريال مدريد كريستيانو رونالدو مقابل 100 مليون يورو".

وأكمل "من المؤلم أن ترى لاعبا موهوبا يرحل عن برشلونة دون مقابل عندما يمر النادي بأزمة اقتصادية، بالنسبة لي رحيل ميسي لا مفر منه".

وتابع "برحيل فيليبي كوتينيو، برشلونة قد يستطيع الاعتماد على عثمان ديميبلي وأنطوان جريزمان، لأنهم يؤمنان المستقبل".

وواصل "كوتينيو يمتلك سمعة جيدة في إنجلترا، والأمور لا تسير معه بشكل جيد في إسبانيا".

وأتم "أرى أن ريكي بويج واعد أكثر، يظهر أنه يستحق ولديه شخصية كبيرة، يذكرني بتشابي هيرنانديز الصغير، الذي أصبح جزءا من تشكيل الفريق".

برشلونة يمر بأزمة اقتصادية عنيفة إذ بلغت ديون النادي الكتالوني مليار و173 ملايين يورو، وبات مهددا بالإفلاس.

برشلونة ريفالدو في إسبانيا الدوري الإسباني ليونيل ميسي
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