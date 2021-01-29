فاتح تريم: تابعنا مصطفى محمد لمدة عامين.. إنه لاعب شاب وموهوب

أبدى فاتح تريم المدير الفني لـ جالاتا سراي، ارتياحه لضم مصطفى محمد قادما من الزمالك.

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وصرّح تريم خلال مؤتمر صحفي: "مصطفى محمد هو اللاعب الذي نال اهتمامنا لمدة عام ونصف أو عامين".

وتابع: "كشافو جالاتا سراي تابعوا مصطفى محمد مع الزمالك ومنتخب مصر لمدة سنة ونصف".

وشدد: "إنه لاعب شاب وموهوب".

وأتم: "نشكر إدارة النادي التي عملت بجد للتعاقد معه".

وكان نادي الزمالك قد أعلن مساء أمس الخميس عن انتقال مصطفى محمد إلى جالاتا سراي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف مقابل 2 مليون دولار.

وارتبط اسم مصطفى محمد بالانتقال إلى سانت إيتيان طوال الأسابيع الماضية، قبل أن تغلق إدارة الزمالك في وجه إتمام الصفقة بعد تصريحات رئيس النادي الفرنسي التي هدد فيها بـ "فضح أشخاص طلبوا عمولات في الصفقة".

وعلم FilGoal.com في وقتٍ سابق أن رغبة مصطفى محمد كانت الانتقال إلى سانت إيتيان، وطالب إدارة الزمالك بالموافقة على العرض الفرنسي.

تزامن ذلك مع تغريدة مصطفى محمد عبر تويتر التي قال فيها: "كل ما يُقال عني غير صحيح، حتي الآن لا أعلم لماذا يقف بعض الأشخاص في طريقي لتحقيق رغبتي خاصةً أنني لبيت كل طلبات نادي الزمالك؟!".

مصطفى محمد (23 عاما) أحد ناشئي الزمالك، وخرج معارا إلى الداخلية، وطنطا، وطلائع الجيش، قبل أن يعود للفريق الأول للزمالك مطلع الموسم الماضي.

وخاض مصطفى محمد 53 مباراة بقميص الزمالك، سجّل خلالها 19 هدفا وصنع 4 أهداف.

وساهم مصطفى محمد في تتويج الزمالك بكأس السوبر الإفريقي وكأس السوبر المصري الموسم الماضي، كما قاده لوصافة دوري أبطال إفريقيا.

وكان مصطفى محمد ركيزة أساسية في تتويج منتخب مصر الأولمبي بأمم إفريقيا تحت 23 عاما في 2019، وبالتالي التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو وخطف أنظار الأندية الأوروبية.

من جانبه، يعد جالاتا سراي أحد أعرق الأندية التركية، إذ فاز بمسابقة الدوري 22 مرة كرقم قياسي للنادي الإسطنبولي، آخرها موسم 2018\2019.

كما فاز بكأس تركيا 18 مرة وهو رقم قياسي أيضا، آخرها 2018\2019.

ويمتلك جالاتا سراي لقبين قاريين شهيرين عام 2000 وقتما توج بكأس الاتحاد الأوروبي وبكأس السوبر الأوروبي على حساب أرسنال وريال مدريد على التوالي.

ويحتل جالاتا سراي المركز الثالث في الدوري التركي بالموسم الحالي برصيد 39 نقطة بعد 20 جولة، بفارق 5 نقاط عن بيشكتاش المتصدر.

وينتظر جالاتا سراي جدولا ناريا في الأيام المقبلة، إذ يلعب غدا أمام غازي عنتاب، قبل أن يستقبل إسطنبول باشاكشهير يوم الثلاثاء، وفنربخشة يوم السبت.

ويقود جالاتا سراي تدريبيا فاتح تريم صاحب إنجاز الوصول لنصف نهائي يورو 2008 مع منتخب تركيا، وكان قد عبّر عن رغبته الصريحة في ضم مصطفى محمد خلال مؤتمر صحفي سابق.

ويعد مصطفى محمد ثالث صفقة شتوية لـ جالاتا سراي، بعد النيجيري هنري أونيكورو الذي انضم من موناكو، وخليل درفيسولجو من برينتفورد، وكلها صفقات على سبيل الإعارة.