مباشر الدوري - الإنتاج الحربي (0)-(3) المصري.. طرد بازوكا

الجمعة، 29 يناير 2021 - 16:36

كتب : FilGoal

المصري والإنتاج الحربي

تابع مباشرة مباراة الإنتاج الحربي والمصري في الدوري المصري الممتاز.

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ق. 80 طرد محمد بازوكا.

ق. 77 مصطفى سلطان يشارك بدلا من أحمد رفعت وأحمد جمعة بدلا من أموتو.

ق. 76 جووول ثالث. أحمد رفعت ينفذ ركلة الجزاء بنجاح.

ق. 75 ركلة جزاء للمصري بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

ق. 68 جووول ثاني. ركنية يقابلها سيمبوريه برأسية، ويتابعها أحمد شوشة بلمسة في المرمى مسجلا الثاني.

ق. 64 حسن علي ومحمد صالح يشاركان بدلا من أحمد شديد قناوي وعمرو موسى.

ق. 59 إيزي إيميكا يشارك بدلا من محمد عنتر.

تبديلان للإنتاج الحربي بدخول محمد فييرا ومصطفى البدري بدلا من مامادو نياس وغنام محمد.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 47 عرضية من أحمد رفعت يبعدها الدفاع، ويقابلها فريد شوقي بتصويبة قوووية في القائم الأيمن.

ق. 41 مامادو نياس يصوب بقوة من داخل منطقة الجزاء، وأحمد مسعود يتصدى لها ببراعة.

ق.35 جووول أوستن أموتو يسجل الأول للمصري بضربة رأسية بعد عرضية أحمد شديد قناوي

25 دقيقة مرت دون خطورة تذكر

بداية المباراة

الإنتاج الحربي المصري الدوري المصري
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