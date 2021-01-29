مدير أعمال وليد سليمان يوضح سبب تغير موقف اللاعب من السفر إلى الدوحة

الجمعة، 29 يناير 2021 - 14:19

كتب : أحمد الخولي

وليد سليمان - الأهلي إلى كأس العالم للأندية

أوضح حازم الحديدي مدير أعمال وليد سليمان سبب تغير موقف الأخير من السفر مع الأهلي إلى قطر لخوض نهائيات كأس العالم للأندية.

وكان FilGoal.com قد علم إن وليد سليمان هو من فضل البقاء في القاهرة بعد تأكده أنه من المستحيل دخوله قائمة الفريق إلا في حالة قهرية لأحد اللاعبين الـ 23 المقيدين.

وقال الحديدي لـ FilGoal.com: "بعدما استقر وليد سليمان على عدم السفر من أجل استكمال العلاج في القاهرة، وجد أنه قد تكون له فرصة ولو ضئيلة في دخول قائمة الفريق الأساسية وقد يشارك بالتالي عليه التمسك بالأمل".

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وأكمل "كما أن وجوده مع الأهلي والبعثة كأكثر اللاعبين خبرة سيكون له دور ولو معنوي وأيضا تنفيذا لرغبة الأهلي الذي طالبه بالتواجد، وعلى ضوء ذلك قرر تغيير وجهة نظره والسفر مع الأهلي".

وأتم نافيا "لم يكن هناك مشاكل كما ردد البعض وراء قراره بعدم السفر، هناك أزمات مختلقة وهمية تعمد البعض نسجها من وحي خياله".

كان الأهلي قد قرر في وقت سابق، اصطحاب جميع اللاعبين حتى غير المقيدين بقائمة الـ23 لاعبا إلى قطر.

ويستعد الأهلي لمواجهة الدحيل يوم 4 فبراير المقبل في أولى مباريات كأس العالم للأندية.

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