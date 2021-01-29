مباشر في الدوري - سيراميكا كليوباترا (1) (1) الجونة.. بوووم شادي والتعادل
الجمعة، 29 يناير 2021 - 14:04
كتب : FilGoal
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سيراميكا كليوباترا يستضيف الجونة وأسوان يحل ضيفا على وادي دجلة.
سيراميكا كليوباترا × الجونة
لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنـــــــــــــا.
ق 75: ركلة ثابتة من على حدود المنطقة ينفذها صالح جمعة تمر بجوار القائم لركنية.
ق 65: جووول التعادل لسيراميكا كليوباترا.. تسديدة صاروخية لشادي حسين من داخل منطقة الجزاء بعدما توغل وسدد كرة قوية.
ق 56: ركلة ثابتة من الجهة اليسرى ينفذها عموري ويبعدها عامر عامر لركنية بثبات.
ق 46: ظهور أول لميدو جابر ومشاركة صالح جمعة كبدلاء.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+1: تسديدة قوية من أحمد ياسر ريان تمر بجوار القائم لإسلام طارق.
ق 36: جووول.. محمد حبيب يكن يمرر من الجهة اليمنى عرضية أرضية إلى كريم الطيب الذي يمهد الكرة لأحمد حمدي مسددا كرة أرضية قوية في الشباك.
ق 32: إسلام رشدي وأول تهديد حقيقي في اللقاء من مرتدة سريعة، أحمد حمدي يمرر إلى إسلام رشدي الذي يسدد بكل قوة تصدى لها عامر عامر.
ق 27: محاولات من كلا الفريقين دون خطورة على مرمى إسلام طارق وعامر عامر.
بداية اللقاء
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وادي دجلة × أسوان
لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنـــــــــــــا.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 17: عرضية من أحمد الألفي تصل لهيثم الفيل برأسية من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن.
بداية اللقاء