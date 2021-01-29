تقرير تونسي: منافس الزمالك – مزيان يقترب من اتحاد العاصمة الجزائري

الجمعة، 29 يناير 2021 - 12:55

كتب : FilGoal

عبد الرحمن مزيان - الترجي

اقترب الجزائري عبد الرحمن مزيان لاعب الترجي التونسي من الانتقال لصفوف لصفوف اتحاد العاصمة الجزائري.

وبحسب موقع "فوت 24" التونسي فمن المنتظر حسم الانتقال بعد مواجهة الترجي والإفريقي والمُقررة يوم الأحد المقبل.

وأضاف التقرير أن المفاوضات بين الناديين بلغت أشواطا جيدة.

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مزيان انضم لصفوف الترجي التونسي في يناير 2020 قادما من العين الإماراتي لتعويض رحيل أنيس البدري ويوسف بلايلي.

وخاض الجزائري منذ قدومه 22 مباراة مع الترجي وسجل هدفا واحدا.

ويقع الترجي في مجموعة الزمالك ومولودية الجزائر وتنجييث السنغالي.

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