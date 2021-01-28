كلوب يخرج من الأزمة بترسيخ عقدته لمورينيو.. ليفربول يُسقط توتنام

خرج يورن كلوب المدير الفني لليفربول من أزمته وقاد فريقه لتحقيق أول انتصار في الدوري الإنجليزي بعد غياب دام لخمس مباريات.

وانتصر ليفربول على مضيفه توتنام اليوم الخميس بثلاثة أهداف لهدف في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

افتتح ليفربول أهداف المباراة في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع عن طريق روبرتو فيرمينو.

وأضاف ترينت ألكسندر أرنولد الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 47.

وقلص بيير إيميل هويبيرج النتيجة بهدف لتوتنام في الدقيقة 49.

وأضاف ساديو ماني هدف ليفربول الثالث في الدقيقة 65.

بتلك النتيجة وصل رصيد ليفربول إلى 37 نقطة يحتل بهم المركز الرابع في جدول الترتيب.فيما تجمد رصيد توتنام عند 33 نقطة يحتل بهم المركز السادس وله لقاء أقل.

وبذلك فاز ليفربول على توتنام في سبع مباريات متتالية في كل البطولات من بينهم لقاء نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونجح كلوب في ترسيخ عقدته لنظيره جوزيه مورينيو، إذ أنهما التقيا 13 مرة فاز المدرب الألماني في 7 مباريات وتعادل مع منافسه البرتغالي 4 مرات.

وخسر كلوب من مورينيو مرتين فقط.

ملخص اللقاء

بدأ اللقاء بهجوم كبير من قبل الفريقين فأهدر ماني فرصة التقدم ورد عليه سون هيونج مين بهدف بتسديدة يسارية.

لكن تقنية الفيديو ألغت الهدف بداعي التسلل على هاري كين قبل تمريره الكرة للاعب الكوري الجنوبي.

وتدخل جويل ماتيب بعد ذلك ومنع سون من تسديد الكرة.

وهدأت المباراة بعد ذلك وفي الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من الضائع أرسل ماني تمريرة عرضية قابلها فيرمينو بتسديدة بسهولة في الشباك ليعلن عن تقدم فريقه.

ومع بداية الشوط الثاني سدد ماني بقوة وأخطأ حارس توتنام هوجو لوريس في التصدي لها ليقابل أرنولد الكرة بتسديدة قوية بيمناه في الشباك معلنا عن الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 47.

وفي الدقيقة 47 مرر ستيفين بيرجفاين الكرة إلى هويبيرج الذي أطلق قذيفة بيمناه سكنت شباك أليسون بيكر ليقلص النتيجة لتوتنام.

وعقب أربع دقائق فقط سجل صلاح هدفا ثالثا لليفربول بتسديدة قوية بيسراه لكن تقنية الفيديو ألغت الهدف بداعي وجود لمسة يد على فيرمينو في بداية الهجوم.

سيطر ليفربول على الكرة وفي الدقيقة 65 مرر أرنولد الكرة لماني الذي استغل سوء تغطية مدافع توتنام وسدد في الشباك معلنا عن الهدف الثالث لليفربول.

هدأت المباراة قليلا بعد الهدف الثالث ولم يحدث فيها جديد لتنهي بفوز ليفربول بثلاثة أهداف لهدف.