مباشر في الدوري - الزمالك (4)-(1) مصر للمقاصة.. جوول أوول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ومصر للمقاصة، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري.

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ق. 79 جووول أول لمصر للمقاصة. عرضية من حسني فتحي، قابلها مروان حمدي برأسية في مرمى أبو جبل.

ق. 76 تبديلان للزمالك بدخول عبد الله جمعة وأسامة فيصل بدلا من أحمد فتوح وأوباما.

ق. 76 جوول راااائع. شيكابالا ينفرد ويمرر الكرة بالكعب إلى أوباما الذي يسجل في المرمى الخالي مسجلا الرابع.

ق. 68 إسلام جابر يشارك بدلا من إمام عاشور

ق. 63 شيكابالا يشارك بدلا من أحمد سيد زيزو.

ق. 62 جووول ثااالث. ركنية ينفذها زيزو ويقابلها بنشرقي بتصويبة مباشرة رائعة في الشباك مسجلا الثالث.

ق. 50 هجمة رائعة للزمالك تنتهي بتمريرة من أوباما إلى بنشرقي الذي يستلم الكرة بشكل رائع ثم يسدد على الطائر، ويتصدى لها كوكو ببراعة إلى ركنية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 42 أوباما ينفرد بالمرمى ويمرر الكرة عرضية ليبعدها الدفاع وتضيع فرصة الثالث.

ق. 39 القاائم يمنع الثالث. بينية من بنشرقي إلى زيزو الذي يسدد ويتصدى لها كوكو بمساعدة القائم الأيمن.

ق. 38 بينية من بنشرقي إلى زيزو الذي يسدد في الشباك الجانبية للمرمى.

ق. 37 أبو جبل يخطئ في التمرير ثم يعود وينقذ.

ق. 32 بنشرقي ينفرد تماما بالمرمى ويهدر بغرابة

ق. 21 جووول ثاااني. بينية رائعة من ساسي، ويقابلها أوباما بتصويبة مباشرة بيسراه في المرمى مسجلا الثاني.

ق. 13 جووول أول للزمالك. بنشرقي يسجل ركلة الجزاء بنجاح في المرمى.

ق. 12 بينية يلحق بها أشرف بنشرقي ويراوغ الحارس ليتعرض إلى عرقلة والحكم يحتسب ركلة جزاء للزمالك.

ق. 11 تصويبة من بنشرقي فوق المرمى.

ق. 10 بنشرقي يخترق ويرسل عرضية جديدة يمسكها كوكو على مرتين.

ق. 7 تبديل اضطراري مبكر بدخول حسني فتحي بدلا من عصام صبحي للإصابة.

ق. 6 إصابة عصام صبحي ويخرج لتلقي العلاج.

ق. 4 بينية من ساسي إلى بنشرقي، والمغربي يرسل عرضية أرضية، يخرج الحارس ويمسك بها قبل متابعة أوباما.

ق. 2 محمد أبو جبل يتلقى العلاج.

بداية المباراة

مصطفى شبيطة يدخل تشكيل مصر للمقاصة بدلا من هشام محمد الذي تعرض لإصابة أثناء التسخين