مباشر في الدوري - الزمالك (2)-(0) مصر للمقاصة.. بداية الشوط الثاني

الخميس، 28 يناير 2021 - 18:47

كتب : FilGoal

الزمالك - المقاصة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ومصر للمقاصة، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _ _

أخبار متعلقة
تشكيل الزمالك – عودة ساسي.. وغياب المهاجم الصريح أمام المقاصة تشكيل مصر للمقاصة – تغيير في آخر لحظة قبل مواجهة الزمالك في الجول يكشف أسباب غياب رباعي الزمالك عن مواجهة المقاصة مواعيد الخميس 28 يناير 2021.. الزمالك يواجه المقاصة وليفربول ضد توتنام

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 42 أوباما ينفرد بالمرمى ويمرر الكرة عرضية ليبعدها الدفاع وتضيع فرصة الثالث.

ق. 39 القاائم يمنع الثالث. بينية من بنشرقي إلى زيزو الذي يسدد ويتصدى لها كوكو بمساعدة القائم الأيمن.

ق. 38 بينية من بنشرقي إلى زيزو الذي يسدد في الشباك الجانبية للمرمى.

ق. 37 أبو جبل يخطئ في التمرير ثم يعود وينقذ.

ق. 32 بنشرقي ينفرد تماما بالمرمى ويهدر بغرابة

ق. 21 جووول ثاااني. بينية رائعة من ساسي، ويقابلها أوباما بتصويبة مباشرة بيسراه في المرمى مسجلا الثاني.

ق. 13 جووول أول للزمالك. بنشرقي يسجل ركلة الجزاء بنجاح في المرمى.

ق. 12 بينية يلحق بها أشرف بنشرقي ويراوغ الحارس ليتعرض إلى عرقلة والحكم يحتسب ركلة جزاء للزمالك.

ق. 11 تصويبة من بنشرقي فوق المرمى.

ق. 10 بنشرقي يخترق ويرسل عرضية جديدة يمسكها كوكو على مرتين.

ق. 7 تبديل اضطراري مبكر بدخول حسني فتحي بدلا من عصام صبحي للإصابة.

ق. 6 إصابة عصام صبحي ويخرج لتلقي العلاج.

ق. 4 بينية من ساسي إلى بنشرقي، والمغربي يرسل عرضية أرضية، يخرج الحارس ويمسك بها قبل متابعة أوباما.

ق. 2 محمد أبو جبل يتلقى العلاج.

بداية المباراة

مصطفى شبيطة يدخل تشكيل مصر للمقاصة بدلا من هشام محمد الذي تعرض لإصابة أثناء التسخين

في الدوري الزمالك مصر للمقاصة
نرشح لكم
أخر الأخبار
كاسانو: "النوتيلا" سبب زيادة وزني مع ريال مدريد.. كنت آكلها من الإناء مباشرةً 27 دقيقة | الدوري الإسباني
حازم إمام لمصطفى محمد: ما تفعله ليس جيدا.. حقك تطلب الاحتراف ولكن 40 دقيقة | الدوري المصري
فيورنتينا يضم ظهير نابولي ساعة | الدوري الإيطالي
رحلة إسبانية ثامنة لعائلة كودرو.. أتليتك بلباو يعير مهاجمه إلى بلد الوليد ساعة | الدوري الإسباني
الزمالك: حالة وفاة سبب غياب الونش عن مواجهة المقاصة ساعة | الدوري المصري
مباشر في الدوري - الزمالك (2)-(0) مصر للمقاصة.. بداية الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
تشكيل الزمالك – عودة ساسي.. وغياب المهاجم الصريح أمام المقاصة ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – ربيعة ومحمد محمود يرفضان الانتقال لـ الإسماعيلي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت مونديال اليد – مصر (3)-(4) الدنمارك.. رميات الترجيح تٌقصي الفراعنة بشرف 2 مونديال اليد - سيناريوهات تأهل منتخب مصر.. ربع النهائي قريب والصدارة ممكنة 3 في الجول يكشف - أسماء لاعبي الأهلي المرشحين للانتقال إلى الإسماعيلي 4 مونديال اليد - تعرف على ترتيب مصر النهائي.. والمراكز من 5 إلى 32
قد ينال إعجابك