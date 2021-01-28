في الجول يكشف – ربيعة ومحمد محمود يفضلان البقاء في الأهلي على الانتقال لـ الإسماعيلي

رفض لاعبا الأهلي رامي ربيعة ومحمد محمود فكرة الانتقال للإسماعيلي خلال الانتقالات الشتوية وفضلا البقاء مع المارد الأحمر.

وحسبما علم FilGoal.com فإن ربيعة ومحمد محمود يأملان في الحصول على فرصة المشاركة مع الأهلي في الموسم الجاري لذا يفضلان البقاء معه.

وكان علي أبو جريشة نجم الإسماعيلي زار محمود الخطيب رئيس الأهلي قبل عدة أيام وطلب منه ضم أربعة لاعبين للدراويش حسبما علم FilGoal.com هم رامي ربيعة ومروان محسن ومحمود وحيد ومحمد محمود.

وأبدى محمد محمود موافقة مبدئية حينها.

لكن قرر محمد محمود الرفض في ظل أنه غاب عن الملاعب لعامين للإصابة مرتين بقطع في الرباط الصليبي وفي ظل الضغط المتوقع على لاعبي الإسماعيلي بسبب تأزم موقفه في جدول الترتيب فهو يريد اللعب بلا ضغوط عقب عودته للمشاركة في المباريات مجددا.

ويعاني الإسماعيلي من تأزم موقفه في جدول ترتيب الدوري إذ أنه يحتل المركز الـ15 بسبع نقاط بعدما خاض ثماني مباريات حتى الآن.

ويبتعد الإسماعيلي عن مراكز الهبوط بفارق الأهداف عن المقاولون العرب الذي خاض لقاء أكثر من الدراويش.

أما عن إعارة محمد شكري الظهير الأيسر للفريق إلى سموحة فعلم FilGoal.com أنها ستكون لموسم ونصف.

لكن يحق للأهلي استعادة اللاعب بنهاية الموسم حال رغبته وذلك وفقا للاتفاق مع سموحة.