تشكيل مصر للمقاصة – فوافي ومروان حمدي يهاجمان الزمالك

الخميس، 28 يناير 2021 - 18:29

كتب : أحمد شوقي صلاح بسام أبو بكر

إيهاب جلال - الأهلي - المقاصة

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لـ مصر للمقاصة، عن تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك على استاد بتروسبورت، بالجولة العاشرة من الدوري المصري.

ويقود هجوم الفريقي الفيومي الثنائي باولن فوافي، ومروان حمدي.

كما يظهر الليبي مفتاح طقطق، والإثيوبي شميلس بيكلي في الوسط المهاجم.

ويتواجد مصر للمقاصة بالمركز السابع برصيد 13 نقطة، فيما يسعى الزمالك إلى القفز للصدارة حال تحقيقه الفوز، إذ يمتلك 20 نقطة بفارق نقطة عن الأهلي الذي تعادل مع بيراميدز.

تشكيل مصر للمقاصة:

حراسة المرمى: محمد كوكو

الدفاع: أسامة العزب – عاصم سعيد – محمد دسوقي – عصام صحي

الوسط: خالد أوتشو – هشام محمد – مفتاح طقطق – شميلس بيكلي

الهجوم: باولن فوافي – مروان حمدي

دكة البدلاء: بلتاجي سمير – أحمد مودي – حسني فتحي – مصطفى شبيطة – محمود الغزالي – رجب عمران – عبد الله مجدي – محمد عادل – أحمد صبيحة

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