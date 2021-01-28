مباشر في الدوري - البنك الأهلي (0) (1) طلائع الجيش.. بداية الشوط الثاني

الخميس، 28 يناير 2021 - 14:06

كتب : FilGoal

محمد مجدي مصطفى يسجل ويحتفل بهدف البنك الأهلي الأول في الإنتاج الحربي

يقدم FIlGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة البنك الأهلي وطلائع الجيش على ملعب اتحاد الشرطة ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري.

ولمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنـــــــــــــــا.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+5: أحمد سمير يسجل هدفه الخامس في الدوري من علامة الجزاء ويكتب التقدم لطلائع الجيش.

ق 45+4: أحمد ياسين يعرقل ناصر منسي داخل منطقة الجزاء وعقب مراجعة الفيديو يحتسب الحكم ركلة جزاء.

ق 10: عمرو جمال يسد ركلة حرة مباشرة ترتطم بالشباك الخارجية لمرمى البنك الأهلي.

ق 2: رأسية متقنة من فادي فريد يبعدها محمد بسام إلى ركنية ببراعة.

بداية اللقاء

البنك الأهلي طلائع الجيش في الدوري الدوري المصري
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