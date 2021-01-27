مباشر مونديال اليد – مصر (28)-(27) الدنمارك.. التعااادل

يقدم لكم FilGoal.com متابعة مباشرة لمباراة مصر والدنمارك، في ربع نهائي كأس العالم لليد، مصر 2021.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

لمشاهدة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _ _

ق. 57 يحيى خاااللد يسجل. 27-27

ق. 55 التعااادل عن طريق يحيى الدرع. 26-26

ق. 55 التعااادل عن طريق سند. 25-25

ق. 52 يحيى خالد يسجل. 25-24 للدنمارك.

ق. 50 هدف دنماركي. 25-23 للدنمارك.

ق. 48 تقدم للدنمارك. 24-23 للدنمارك.

ق. 47 والتعادل للدنمارك. 23-23

ق. 47 جوول لمصر عن طريق أحمد مؤمن صفا. 23-22 لمصر.

إيقاف دقيقتين لـ دودو والتعادل للدنمارك عن طريق هانسين. 22-22

ق. 45 هدف راااائع لمصر, من سند إلى علي زين في لعبة هواء يسجل هدف لمصر.

ق. 44 هانسين يسجل التعادل من رمية جزائية.

ق. 43 أحمد الأحمر يسجل من رمية جزائية وإيقاف دقيقتين للاعب الدنمارك. 21-20 لمصر.

ق. 43 رمية جزائية لمصر.

ق.43 هنداااوي يتصدى.

ق. 42 علي زين يسجللل التعادل. 20-20

ق. 41 هانسين يسجل. 20-19 للدنمارك.

ق. 39 يحيى خااالد يسجل. 19-18 لمصر.

ق. 39 إيقاف دقيقتين لمحمد سند.. والتعادل للدنمارك. 18-18

ق. 38 يحيى خاااالد يسجل في المرمى الخالي, 18-17 لمصر.

ق. 34 الأحمر يسجل التعاااادل. 17-17

ق. 33 علي زين يسجل والفارق يتقلص. 17-16 للدنمارك.

ق. 31 هدف للدنمارك ويحيى خالد يرد سريعا. 17-15 للدنمارك.

ق. 30 هدف أول لمصر عن طريق يحيى الدرع. 16-14 للدنمارك

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

هدف دنماركي مع نهاية الشوط الأول. 16-13 للدنمارك.

ق. 29 يحيى خالد يمر ببراعة ويسجل هدفا لمصر. 15-13 للدنمارك

ق. 29 وقت مستقطع لمصر.

ق. 27 إيقاف دقيقتين لإبراهيم المصري.

ق. 26 هولم يسجل هدف للدنمارك. 14-12 للدنمارك.

ق. 25 دودو يمر ببراعة ويسجل هدف لمصر. 13-12 للدنمارك.

ق. 25 يحيى خالد يسدد في القائم والدنمارك ترد بهدف في المرمى الخالي.

ق. 24 هانسين يسجل من رمية جزائية. 12-11 للدنمارك.

ق. 23 بكار يهدر وإيقاف دقيقتين لعلي زين من مصر.

ق. 22 علي زين يسجل بشكل رائع والتعادل سريعا من الدنمارك.

التعادل سريعا. 10-10

ق. 21 ممدوح هاشم يسجلل لمصر. 10-9

ق. 19 الطيااار يتصدى.

ق. 19 وقت مستقطع للدنمارك.

ق. 18 علي زين يسجل التعادل. 9-9

ق. 17 التقدم الأول للدنمارك. 9-8 للدنمارك.

ق. 16 مخالفة 4 خطوات على الدرع والدنمارك تسجل التعادل. 8-8

ق. 15 يحيى خالد يسجل مصر والدنمارك ترد سريعا. 8-7 لمصر

ق. 14 رمية جزائية للدنمارك يسجلها هانسين. 7-6 لمصر.

ق. 13 الدرع يسجل. 7-5 لمصر.

ق. 12 يانسين يسجل من على الدائرة. 6-5 لمصر.

ق. 11 دودو يرد بهدف مصري. 6-4 لمصر.

ق. 11 الطياااار العظيم يتصدى للبراعة.

ق. 10 دودو يسجلل. 5-4 لمصر.

ق. 9 التعادل الأول في اللقاء.

ق. 8 الدرع يسدد خارج المرمى وهانسين يرد بهدف. 4-3 لمصر.

ق. 7 الدرع يسجللل. 4-1 لمصر.

ق. 6 هدف أول للدنمارك عن طريق هانسين

ق. 6 يحيى الدرع يسجللل الثالث. 3-0 لمصر.

ق. 6 إيقاف دقيقتين للاعب الدنمارك.

ق. 5 أحمد الأحمر يسجل الثاني من رمية جزائية

ق. 4 محمد ممدوح هاشم يتحصل على رمية جزائية

ق. 3 الطيار يتصدى مجددا لميكيل هانسين.

ق. 2 دودو يسجل الهدف الأول في اللقاء.

ق. 1 عصام الطيار يتصدى لأول كرات المباراة.

بداية المباراة