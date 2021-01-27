استراحة مونديال اليد – مصر (13)-(16) الدنمارك.. نهاية الشوط الأول

يقدم لكم FilGoal.com متابعة مباشرة لمباراة مصر والدنمارك، في ربع نهائي كأس العالم لليد، مصر 2021.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

لمشاهدة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _ _

نهاية الشوط الأول

هدف دنماركي مع نهاية الشوط الأول. 16-13 للدنمارك.

ق. 29 يحيى خالد يمر ببراعة ويسجل هدفا لمصر. 15-13 للدنمارك

ق. 29 وقت مستقطع لمصر.

ق. 27 إيقاف دقيقتين لإبراهيم المصري.

ق. 26 هولم يسجل هدف للدنمارك. 14-12 للدنمارك.

ق. 25 دودو يمر ببراعة ويسجل هدف لمصر. 13-12 للدنمارك.

ق. 25 يحيى خالد يسدد في القائم والدنمارك ترد بهدف في المرمى الخالي.

ق. 24 هانسين يسجل من رمية جزائية. 12-11 للدنمارك.

ق. 23 بكار يهدر وإيقاف دقيقتين لعلي زين من مصر.

ق. 22 علي زين يسجل بشكل رائع والتعادل سريعا من الدنمارك.

التعادل سريعا. 10-10

ق. 21 ممدوح هاشم يسجلل لمصر. 10-9

ق. 19 الطيااار يتصدى.

ق. 19 وقت مستقطع للدنمارك.

ق. 18 علي زين يسجل التعادل. 9-9

ق. 17 التقدم الأول للدنمارك. 9-8 للدنمارك.

ق. 16 مخالفة 4 خطوات على الدرع والدنمارك تسجل التعادل. 8-8

ق. 15 يحيى خالد يسجل مصر والدنمارك ترد سريعا. 8-7 لمصر

ق. 14 رمية جزائية للدنمارك يسجلها هانسين. 7-6 لمصر.

ق. 13 الدرع يسجل. 7-5 لمصر.

ق. 12 يانسين يسجل من على الدائرة. 6-5 لمصر.

ق. 11 ودو يرد بهدف مصري. 6-4 لمصر.

ق. 11 الطياااار العظيم يتصدى للبراعة.

ق. 10 دودو يسجلل. 5-4 لمصر.

ق. 9 التعادل الأول في اللقاء.

ق. 8 الدرع يسدد خارج المرمى وهانسين يرد بهدف. 4-3 لمصر.

ق. 7 الدرع يسجللل. 4-1 لمصر.

ق. 6 هدف أول للدنمارك عن طريق هانسين

ق. 6 يحيى الدرع يسجللل الثالث. 3-0 لمصر.

ق. 6 إيقاف دقيقتين للاعب الدنمارك.

ق. 5 أحمد الأحمر يسجل الثاني من رمية جزائية

ق. 4 محمد ممدوح هاشم يتحصل على رمية جزائية

ق. 3 الطيار يتصدى مجددا لميكيل هانسين.

ق. 2 دودو يسجل الهدف الأول في اللقاء.

ق. 1 عصام الطيار يتصدى لأول كرات المباراة.

بداية المباراة