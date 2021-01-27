مونديال اليد - حارس إسبانيا لـ في الجول: تحقيق المونديال وارد لكل الفرق.. وأحمد الأحمر لديه شهرة عالمية

الأربعاء، 27 يناير 2021 - 17:56

كتب : محمد يسري

رودريجو كوراليس - حارس إسبانيا لكرة اليد

يرى رودريجو كوراليس حارس منتخب إسبانيا أن تحقيق بطولة العالم لليد وارد لكل الفرق، مشيرا إلى إمتلاك أحمد الأحمر لاعب منتخب مصر لشهرة عالمية.

وتستعد إسبانيا لمواجهة النرويج في الدور ربع النهائي لكأس العالم على صالة العاصمة الإدارة الجديدة.

وتحدث كوراليس لـFilGoal.com قبل النرويج، وقال: "مباراة صعبة ضد واحد من الفرق المرشحة للقب، والتي تمتلك ساندر ساجوسين الذي يعد أفضل لاعب في العالم في الوقت الحالي".

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وأضاف "سنقاتل ونلعب بكل قوة ولنرى كيف ستنتهي المباراة".

وعن أداء إسبانيا في البطولة، قال: "لقد حققنا تقدم بعد كل مباراة لعبناها وكل لقاء كان أفضل من الذي سبقه. النسق كان يرتفع شيئا فشيئا".

وتصدرت إسبانيا المجموعة الأولى في الدور التمهيدي برصيد 5 نقاط، قبل أن تتصدر المجموعة الأولي في الدور الرئيسي برصيد 9 نقاط.

وحول أصعب مباراة لإسبانيا في البطولة، قال: "كل مباراة كانت مهمة، لكني سأختار مباراة ألمانيا والتي وضعتنا في موقف جيد لكي نتأهل للدور ربع النهائي".

وعن فرص إسبانيا للفوز بكأس العالم، قال: "في البطولة أوروبا الماضية كنا رائعين على عكس ما حدث في كأس العالم 2019، ونأمل في أن نتخطى ذلك ضد النرويج".

وفازت إسبانيا ببطولة أوروبا عام 2020، لكنها حلت سابع الترتيب في مونديال 2019، بعدما تغلبت على مصر في مباراة تحديد المركز السابع.

وأكمل "الاستمرار على القمة يعد شيئا صعبا لأن الـ8 فرق الأوائل دائما في زيادة، كما أن بعض المنتخبات التي كانت مرشحة للقب تعرضت للإقصاء".

وواصل "أعتقد أن تحقيق اللقب أمر وارد لكل المنتخبات المتواجدة حاليا".

وتطرق حارس فيسبريم المجري للحديث عن أحمد الأحمر، وقال: "لديه شهرة عالمية على مستوى كرة اليد ونحن نحترم مسيرته العظيمة".

وتابع "هو واحد من أفضل اللاعبين المصريين وكان يلعب دائما بأعلى مستوى".

وأردف "بالطبع كان ليلعب في أوروبا لسنوات أكثر ويحقق العديد من البطولات لأن مستواه من طراز الكبار".

وأتم "أعتقد أنه حظى بمسيرة ممتازة وفاز بالعديد من الألقاب مع الأندية والمنتخب".

وفاز كوراليس مع إسبانيا ببطولة أوروبا عامي 2018 و2020.

وسبق لكوارليس اللعب لأندية برشلونة وباريس سان جيرمان وحقق مع النادي الفرنسي لقب الدوري 3 مرات.

أحمد الأحمر
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