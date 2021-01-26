مباشر في الدوري - المقاولون (1) (2) سموحة.. جووول رااائع مصطفى فتحي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة المقاولون العرب ضد سموحة ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز اليوم الثلاثاء.

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ق 69: جووول مصطفى فتحي يسجل هدفا رائعا من ركلة ثابتة لم يتحرك لها الحارس أبو السعود.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 44: بطاقة صفراء لسيف الدين الجزيري.

ق 43: جووول التعادل من أحمد حمدي عبد القادر الذي يراوغ فاروقا نور الدين مررا الكرة بين أقدامه ويسدد بسهولة على يسار أبو السعود.

ق 42: ركنية للمقاولون العرب ترتطم بمدافع سموحة ويتصدى لها القائم الأيسر للهاني سليمان.

ق 37: بطاقة صفراء لرجب نبيل مدافع سموحة.

ق 29: جووول باسم علي يفتتح التسجيل بصاروخ من خارج منطقة الجزاء في شباك سموحة

بداية اللقاء