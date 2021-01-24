الانتاج الحربي يكشف لـ في الجول سبب عدم ضم الحضري.. وصفقة جديدة

الأحد، 24 يناير 2021 - 18:58

كتب : أحمد شاكر

عصام الحضري

كشف خالد مهدي مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي سبب عدم ضم عصام الحضري كمدرب لحراس الفريق.

وقال مهدي في تصريحات لـFilGoal.com: "تم تعيين وسام إسماعيل مدربا لحراس الفريق بجهاز حمادة صدقي".

وأضاف "وسام إسماعيل كان يرتبط بعمل في عمان وأنهى كل شيء ووصل يوم الجمعة وبدأ مهمته منذ يوم أمس السبت".

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مهدي أتبع "بالفعل الحضري كان يرغب في العمل معنا وصدقي أيضا كان يريده معه، ولكن بعدما تحدثت مع الحضري وجدته يتحدث معي في صفقات وتعاقدات ونحن فريق يحافظ على خصوصيات كل منصب، وأمر التعاقدات والصفقات تعود للمدير الفني والإدارة وليس مدرب الحراس".

مدير الكرة واصل : تحدثت مع الحضري وأعلم أنه اسم كبير ولكنيي قلت له أن هذه الأمور تعود للإدارة والمدير الفني، وليست اختصاصات مدرس الحراس".

واستمر "بعد ذلك لم يحدث اتفاق بيننا، والآن وسام إسماعيل هو من شغل هذا المنصب الذي كان فارغا قبل قدومه".

وعن حالة حمادة صدقي قال مهدي "صدقي لم يصب بكورونا، فهي كانت أجسام مضادة لأنه كان مصابا بالفيروس منذ عشرون يوما".

خالد مهدي أتبع "لذلك لم يمانع محمد سلطان تواجده في المباراة الأخيرة لنا، لأن حالته غير معديه، وسيتواجد معنا أيضا في المباراة المقبلة سواء من المدرجات أو الدكة".

وأتم "الفريق ضم أيضا محمد سوستة لمدة موسمين ونصف كأول صفقة للفريق الحربي بناءا على رغبة حمادة صدقي، واللاعب تواجد بالفعل في تدريبات مع الفريق، ومشاركته بالمباريات تعود للجهاز الفني".

محمد سوستة بدأ في نادي الشمس وبعدها المقاولون العرب 2012 ثم الإنتاج الحربي، ثم عاد للمقاولون ثم أسوان، قبل أن يعود مرة أخرى للإنتاج الحربي.

ويستعد الإنتاج الحربي لمواجهة المصري يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري.

في الدوري الإنتاج الحربي الحضري
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