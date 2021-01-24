تقرير: سوكراتيس يقترب من أولمبياكوس بدلا من لاتسيو

الأحد، 24 يناير 2021 - 11:56

كتب : FilGoal

سوكراتيس باباستاثوبولوس

يقترب سوكراتيس باباستاثوبولوس مدافع أرسنال السابق من الانتقال إلى أولمبياكوس رغم تقارير ارتباطه بفريقي لاتسيو أو جنوى.

وبات سوكراتيس لاعبا حرا بعد إنهاء تعاقده مع أرسنال قبل ستة أشهر.

وأشارت تقارير إيطالية إلى اقتراب سوكراتيس من لاتسيو أو العودة إلى جنوى ناديه القديم.

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لكن كشفت شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن اللاعب في مفاوضات متقدمة مع أولمبياكوس اليوناني.

وأشار التقرير إلى أن هذه الخطوة باتت على وشك الانتهاء ولا يتبقى سوى الإعلان الرسمي.

سبق لـ سوكراتيس اللعب لأندية جنوى وميلان في إيطاليا وفيردر بريمن وبوروسيا دورتموند في ألمانيا وأرسنال الذي انتقل له في صيف 2018 من إنجلترا.

سوكراتيس أولمبياكوس لاتسيو
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