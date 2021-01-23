مباشر في الدوري - أسوان (0)-(0) الزمالك.. بداية الشوط الثاني

السبت، 23 يناير 2021 - 16:41

كتب : FilGoal

يوسف إبراهيم "أوباما" يسجل ويحتفل بهدفه مع إمام عاشور في لقاء الزمالك والجونة

تابع مباشرة مباراة أسوان والزمالك اليوم السبت في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 41 عرضية من حازم إمام، قابلها أوباما برأسية في القائم الأيسر وعمر رضوان ينقذها قبل دخول الشباك.

ق. 33 أبو جبل ينقذ. طولية تصل إلى محمد أسامة الذي يسدد وأبو جبل يتصدى ببراعة.

ق. 29 تصويبة من مصطفى محمد على حدود منطقة الجزاء لكن فوق المرمى.

ق. 24 مخالفة ينفذها بنشرقي بجانب القائم.

ق. 22 تصويبة قوووية من إمام عاشور بيسراه يحولها عمر رضوان إلى ركنية.

ق. 18 الحظ يعاند الزمالك مجددا. ركنية نفذها بنشرقي، وقابلها الونش برأسية في القائم الأيسر.

ق. 11 مخالفة ينفذها زيزو ويقابلها الونش برأسية بجانب القائم بقليل.

تقنية الفيديو تلغي الهدف بسبب مخالفة ضد إمام عاشور قبل البينية.

ق. 2 جووول أول للزمالك. بينية رائعة من زيزو، والعائد مصطفى محمد يسدد ويسجل الأول.

بداية المباراة

أسوان الدوري المصري الزمالك
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