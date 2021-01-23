مباشر في الدوري - غزل المحلة (1) (1) الإسماعيلي.. ركلة جزاء ثالثة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة غزل المحلة والإسماعيلي ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

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ق 85: ركلة جزاء ثالثة في المباراة، أري بابل يسقط في منطقة الجزاء وتقنية الفيديو تحتسب ركلة جزاء للدراويش.

ق 84: مرتدة سريعة من المحلة تصل إلى خالد الأخميمي الذي يسدد كرة تمر بجوار القائم.

ق 71: هشام عادل يهدد مرمى محمد صبحي بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء يتصدى صبحي لها ببراعة مبعدا إياها لركنية.

ق 66: جووول التعادل.. أحمد الشيخ يسجل التعادل من علامة الجزاء.

ق 64: ركلة جزاء لغزل المحلة بعد لمس المدافع الكرة بيده، وعقب مطالعة تقنية الفيديو يحتسبها الحكم.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: مدافع الإسماعيلي يشتت من على خط المرمى محاولة محمد فتح الله ليمنع التعادل.

ق 41: أري بابل يفتتح التسجيل للإسماعيلي من علامة الجزاء.

ق 40: ركلة جزاء على خالد رسلان بعد لمسة يد داخل منطقة الجزاء.

ق 35: أري بابل يراوغ ثنائي دفاع غزل المحلة بمهارة داخل منطقة الجزاء ويسدد كرة قوية بعيدا عن المرمى.

ق 19: عرضية من هشام عادل تصل إلى إسلام فؤاد الذي يسدد رأسية متقنة، لكن رد فعل صبحي السريع أبعد الكرة لركنية.

بداية اللقاء