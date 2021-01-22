سكاي: الشعراوي وصل إيطاليا للانضمام إلى روما

الجمعة، 22 يناير 2021 - 22:00

كتب : FilGoal

ستيفان الشعراوي - روما

وصل ستيفان الشعراوي لاعب شانجهاي شينوهوا إلى إيطاليا اليوم الجمعة، للانضمام إلى نادي روما.

وذكر جيانلوكا دي مارزيو صحفي شبكة سكاي إيطاليا أن الشعراوي يخضع للفحص الطبي اليوم وغدا استعدادا لإتمام عودته إلى النادي العاصمي.

ولعب الشعراوي (28 عاما) في صفوف روما سابقا بين 2016 و2019، وخاض معه 139 مباراة، سجّل خلالها 40 هدفا وصنع 26.

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وانتقل الشعراوي إلى الدوري الصيني في صيف 2019 مقابل 16 مليون يورو.

ولم يخض الشعراوي إلا 19 مباراة مع فريقه الصيني، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 3، وتوج معه بمسابقة الكأس.

ويمتلك الشعراوي 28 مباراة دولية مع منتخب إيطاليا، سجل خلالها 6 أهداف.

روما في إيطاليا
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