مباشر مونديال اليد - مصر (15)-(8) بيلاروسيا.. الأحمررر الناري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر وبيلاروسيا، ضمن مباريات الجولة الثانية للدور الرئيسي من كأس العالم لليد 2021.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _

لمشاهدة المباراة مباشرة من هنا.

_ _ _ _

ق. 18 دودو يسجل من على الدائرة. 15-8 لمصر.

ق. 16 علي زين يسجل من جملة رائعة. 14-7 لمصر.

ق. 15 أحمد الأحمر يمر بمهارة ويسجل الهدف. 13-6 لمصر.

ق. 14 الطيااار يتألق ويتصدى لكن الكرة تعود إلى بيلاروسيا.

ق. 13 أسيست رائع من يحيى الدرع ومحمد ممدوح هاشم يسجللل الـ12. - 12-5 لمصر.

ق. 13 11-5 لمصر.

ق. 12 يحيى الدرع ورمية قوية يسجل الـ11. 11-4 لمصر.

وقت مستقطع لبيلاروسيا.

والطيار يتألق ويتصدى لكرة بيلاروسيا.

ق. 11 محمدج ممدوح هاشم يسجل العااشر من فاست بريك.

والأحمر يسجل الرمية بنجاح. 9-4 لمصر.

ق. 10 أحمد هشام دودو يتحصل على رمية جزائية.

أحمد الأحمر يسجل الرمية بنجاح. 8-3 لمصر.

ق. 8 رمية جزائية لمصر بعد عرقلة ضد ممدوح هاشم.

ق. 7 من يحيى الدرع إلى سيف الدرع الذي يسجل السابع. 7-3 لمصر.

ق. 6 الطيار يتألق ويتصدى لتصويبة من الجناح الأيمن.

ق. 5 وسند مجدااا الخاامس. 5-2 لمصر.

ق. 4 ومحمد سند يقطع الكرة ويسجل الخامس من فاست بريك. 5-2 لمصر.

ق. 4 الأحمررر مجددا والرابع. 4-2 لمصر.

ق. 3 الأحمر يسجل الثااالث. 3-1 لمصر.

ق. 2 أحمد هشام السيد يضيف الثاني. 2-0 لمصر

ق. 2 يحيى الدرع يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر. 1-0 لمصر

بداية المباراة