رومانو: أوديجارد ينضم إلى أرسنال خلال ساعات

بات مارتن أوديجارد لاعب ريال مدريد على بعد خطوة من الانضمام إلى أرسنال في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وذكر فابريسيو رومانو صحفي شبكة سكاي إيطاليا أن أوديجارد وافق بالفعل على اللعب لـ أرسنال معارا حتى نهاية الموسم.

وارتبط اسم أوديجارد في الأيام السابقة بالعودة إلى ريال سوسيداد، لكن صانع الألعاب النرويجي اختار أرسنال بعد محادثة جمعته بـ ميكيل أرتيتا المدير الفني للمدفعجية.

Martin Ødegaard has decided to join Arsenal over Real Sociedad ⚪️🔴 The deal is expected to be completed in the coming hours. #AFC and Real Madrid are in contact to reach the agreement - Real want a ‘simple’ loan until June. Arteta spoke directly with the player - key factor. https://t.co/id7qQyNPpL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 22, 2021

من جانبها ذكرت صحيفة أس الإسبانية أن ريال مدريد يفضّل خيار إعارته إلى أرسنال وليس ريال سوسيداد، لأنه لا يرغب في خروجه إلى نادٍ منافس في نفس الدوري.

فيما صرّح إيمانول ألجواسيل المدير الفني لـ ريال سوسيداد: "أعتقد أن خيار التعاقد مع أوديجارد لم يكن مطروحا في أي لحظة، لكنه أراد القدوم بالطبع بعد ما قدّمه معنا في السابق".

أوديجارد (22 عاما) لم يخض إلا 9 مباريات مع ريال مدريد هذا الموسم بواقع 367 دقيقة، لم يسجل أو يصنع خلالها.

وانضم أوديجارد إلى ريال مدريد عام 2015 في سن صغيرة، قبل أن يخرج معارا إلى هيرنفين وفيتيسه في هولندا، وأخيرا ريال سوسيداد بالموسم الماضي الذي خطف فيه الأنظار ونصّب نفسه كأحد أفضل لاعبي الوسط في إسبانيا.

ولو غادر أوديجارد، سيكون ثاني لاعب يرحل عن ريال مدريد هذا الشهر بعد الصربي لوكا يوفيتش الذي خرج معارا إلى أينتراخت فرانكفورت.

وكان أرسنال قد أعلن اليوم الجمعة عن ضم الحارس الأسترالي مات ريان قادما من برايتون هوف ألبيون.