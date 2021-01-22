مصطفى فتحي يكسر صيامه التهديفي بعد 1296 يوما أمام بيراميدز.. والطلائع يتفوق على الإنتاج بالثلاثة

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مواجهة سموحة وبيراميدز في الجولة التاسعة من الدوري المصري على ملعب الإسكندرية.

هدف بيراميدز جاء عن طريق إبراهيم عادل بينما سجل مصطفى فتحي هدف التعادل لأصحاب الأرض عقب 56 ثانية من هدف الضيوف.

سجل مصطفى فتحي هدفه الأول له في الدوري المصري منذ موسم 2016-17 عندما سجل في شباك الاتحاد السكندري منذ 1296 يوما أي 3 سنوات و6 أشهر و16 يوما.

تعادل هو الخامس بين الفريقين في تاريخ مواجهتهم من أصل 9 مباريات في الدوري المصري، بالمسمى القديم والجديد لبيراميدز.

تعادل سادس لسموحة ورابع على التوالي في الدوري المصري الموسم الجاري، ارتفع بها رصيد الموج الأزرق لـ 9 نقاط في المركز التاسع.

وارتقى بيراميدز للمركز الخامس برصيد 13 نقطة قبل مواجهة الأهلي في الجولة العاشرة.

وصف المباراة

في الدقيقة العاشرة من مرتدة سريعة للاعبي سموحة أرسل مصطفى فتحي عرضية أرضية لكن التخبط بين حسام حسن وأحمد حمدي عبد القادر منع تقدم سموحة.

وفي الدقيقة الرابعة عشر سدد مصطفى فتحي كرة قوية تصدى لها شريف إكرامي بثبات.

وواصل سموحة ضغطه فسدد كرة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء مرت أعلى من قائم بيراميدز في الدقيقة 18.

خطورة بيراميدز بدأت في الظهور بعرضية أرضية من عبد الله السعيد لإبراهيم عادل الذي سدد كرة قوية ارتطمت بعارضة الهاني سليمان في الدقيقة 24.

أحمد فتحي نزف دماءً في الدقيقة 31 بعد تدخل هوائي مع المغربي عبد الكبير الوادي، وبعد تلقي العلاج عاد من جديد.

وفي الدقيقة 38 سجل بيراميدز هدف اللقاء الأول عن طريق إبراهيم عادل الذي حول برأسه ركلة عبد الله السعيد الثابتة معانا تقدم الضيوف.

مباشرة بعد 56 ثانية سجل سموحة هدف التعادل بعدما انفرد مصطفى فتحي وسدد قبل أن يصل إكرامي للكرة.

هدف هو الأول لمصطفى فتحي في الدوري المصري منذ موسم 2016-17 إذ يعود آخر هدف له لشهر يوليو 2017 عندما هز شباك الاتحاد السكندري.

في الشوط الثاني أجرى أحمد سامي تغييرا بنزول إسلام جمال بدلا من مصطفى فتحي والذي كان متأثرا بإصابته عقب إحراز الهدف في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

إسلام جمال بعد 5 دقائق من بداية الشوط الثاني كاد أن يسجل هدف تقدم سموحة بعد عرضية من حسام حسن لكن كرته مرت بجوار القائم.

الدقائق التالية شهدت محاولات من كلا الفريقين لكنها لم تكتمل بسبب الرعونة من لاعبي الفريقين.

أحمد جمال هدد مرمى إكرامي بتسديدة صاروخية مرت أعلى القائم في الدقيقة 74، وفي الدقيقة التالية كاد حسام حسن أن يسجل هدف التقدم لكن تسديدته تصدى لها إكرامي ببراعة.

محاولات بيراميدز مع تغييرات أروابارينا الهجومية لم تضف الجديد في ظل تراجع سموحة في الدقائق الأخيرة لتنتهي المباراة بالتعادل.

طلائع الجيش × الإنتاج الحربي

وعلى ملعب جهاز الرياضة العسكري حسم طلائع الجيش صراع القاع أمام ضيفه الإنتاج الحربي بنتيجة 3-صفر مستغلا أخطاء الأخير.

وتابع حمادة صدقي مدرب الإنتاج، الذي خلف المستقيل مختار مختار، أولى مبارياته مع الفريق من المدرجات لتنفيذه عقوبة إيقاف بأثر رجعي.

وقص ناصر منسي شريط الأهداف في الدقيقة 34 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء مستغلا فقدان دفاع الإنتاج للكرة.

ثم عزز عمرو جمال النتيجة في الدقيقة 40 بضربة رأس متقنة مستغلا تقدم غير موفق للحارس أحمد يحيى.

وفي الدقيقة 63 سجل الإيفواري إبراهيما كوني الهدف الثالث بعد انطلاقة من اليسار وتسديدة في الزاوية البعيدة.

وأهدر طلائع الجيش فرصا عديدة كانت تضاعف النتيجة أمام دفاع ضعيف للإنتاج.

وارتقى طلائع الجيش من المرتبة الأخيرة للمركز 12 رافعا رصيده إلى 7 نقاط، بينما ازدادت معاناة الإنتاج الذي تذيل الترتيب وتوقف رصيده عند 5 نقاط.

ويحل طلائع الجيش ضيفا على البنك الأهلي يوم الخميس بينما يستضيف الإنتاج فريق المصري يوم الجمعة.