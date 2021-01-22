مباشر في الدوري - سموحة (1) (1) بيراميدز.. مصطفى فتحي يسجل سريعا
الجمعة، 22 يناير 2021 - 13:55
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سموحة وبيراميدز على ستاد الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري المصري.
وأيضا طلائع الجيش والإنتاج الحربي على جهاز الرياضة العسكري.
سموحة × بيراميدز
لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنـــــــــــــــا.
ق 36: جوووول التعادل مباشرة.. مصطفى فتحي يحصل على كرة سريعة ويسدد أثناء خروج إكرامي معلنا التعادل.
ق 35: عبد الله السعيد يسدد ركلة ثابتة يودعها إبراهيم عادل برأسية في الشباك.
ق 31: تدخل هوائي بين عبد الكبير الوادي وأحمد فتحي ينتهي بإصابة فتحي في الوجه والدماء تسيل.
ق 24: عرضية أرضية من عبد الله السعيد من الجهة اليسرى لبيراميدز تصل إلى إبراهيم عادل ترتطم بعارضة الهاني سليمان.
ق 18: تسديدة صاروخية من حسام حسن تمر أعلى من قائم إكرامي.
ق 14: تسديدة من مصطفى فتحي يتصدى لها إكرامي بثبات.
ق 10: مرتدة سريعة من لاعبي سموحة وعرضية من الجهة اليسرى لكن التخبط بين حسام حسن ومصطفى فتحي يمنع الهدف الأول.
بداية اللقاء
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طلائع الجيش × الإنتاج الحربي
لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنـــــــــــــــا.
بداية اللقاء