مباشر في الدوري - سموحة (1) (1) بيراميدز.. مصطفى فتحي يسجل سريعا

الجمعة، 22 يناير 2021 - 13:55

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - بيراميدز - سموحة - الدوري المصري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سموحة وبيراميدز على ستاد الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وأيضا طلائع الجيش والإنتاج الحربي على جهاز الرياضة العسكري.

سموحة × بيراميدز

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لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنـــــــــــــــا.

ق 36: جوووول التعادل مباشرة.. مصطفى فتحي يحصل على كرة سريعة ويسدد أثناء خروج إكرامي معلنا التعادل.

ق 35: عبد الله السعيد يسدد ركلة ثابتة يودعها إبراهيم عادل برأسية في الشباك.

ق 31: تدخل هوائي بين عبد الكبير الوادي وأحمد فتحي ينتهي بإصابة فتحي في الوجه والدماء تسيل.

ق 24: عرضية أرضية من عبد الله السعيد من الجهة اليسرى لبيراميدز تصل إلى إبراهيم عادل ترتطم بعارضة الهاني سليمان.

ق 18: تسديدة صاروخية من حسام حسن تمر أعلى من قائم إكرامي.

ق 14: تسديدة من مصطفى فتحي يتصدى لها إكرامي بثبات.

ق 10: مرتدة سريعة من لاعبي سموحة وعرضية من الجهة اليسرى لكن التخبط بين حسام حسن ومصطفى فتحي يمنع الهدف الأول.

بداية اللقاء

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طلائع الجيش × الإنتاج الحربي

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنـــــــــــــــا.

بداية اللقاء

الدوري المصري سموحة بيراميدز طلائع الجيش الإنتاج الحربي
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