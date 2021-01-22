مباشر في الدوري - سموحة (0) (0) بيراميدز.. وطلائع الجيش ضد الإنتاج.. بداية اللقاء

الجمعة، 22 يناير 2021 - 13:55

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - بيراميدز - سموحة - الدوري المصري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سموحة وبيراميدز على ستاد الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وأيضا طلائع الجيش والإنتاج الحربي على جهاز الرياضة العسكري.

سموحة × بيراميدز

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لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنـــــــــــــــا.

بداية اللقاء

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طلائع الجيش × الإنتاج الحربي

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنـــــــــــــــا.

بداية اللقاء

الدوري المصري سموحة بيراميدز طلائع الجيش الإنتاج الحربي
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