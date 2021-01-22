مباشر في الدوري - سموحة (0) (0) بيراميدز.. وطلائع الجيش ضد الإنتاج.. بداية اللقاء

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سموحة وبيراميدز على ستاد الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وأيضا طلائع الجيش والإنتاج الحربي على جهاز الرياضة العسكري.

سموحة × بيراميدز

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنـــــــــــــــا.

بداية اللقاء

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طلائع الجيش × الإنتاج الحربي

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنـــــــــــــــا.

بداية اللقاء