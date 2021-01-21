مباشر في الدوري - الأهلي (0) - (0) المقاولون.. حسن شاهين يمنع معلول من هدف مبكر
الخميس، 21 يناير 2021 - 16:39
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة الأهلي والمقاولون العرب ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري المصري.
لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنـــــــــــــــــا.
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ق14: تسديدة قوية من محمد هاني بيسراه لكن الكرة ذهبت لأعلى الملعب.
ق3: توقف المباراة لعلاج حسن شاهين بعدما اصطدمت رأسه بقدم زميله مدافع الفريق.
ق2: حسن شاهين يمنع علي معلول من تسجيل هدف مبكر ويحول تسديدته لركلة ركنية.
انطلاق المباراة.
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