مباشر في الدوري - الأهلي (0) - (0) المقاولون.. حسن شاهين يمنع معلول من هدف مبكر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة الأهلي والمقاولون العرب ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنـــــــــــــــــا.

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ق14: تسديدة قوية من محمد هاني بيسراه لكن الكرة ذهبت لأعلى الملعب.

ق3: توقف المباراة لعلاج حسن شاهين بعدما اصطدمت رأسه بقدم زميله مدافع الفريق.

ق2: حسن شاهين يمنع علي معلول من تسجيل هدف مبكر ويحول تسديدته لركلة ركنية.

انطلاق المباراة.