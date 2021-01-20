استراحة الدوري الإنجليزي - سيتي (0)-(0) أستون فيلا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر سيتي وأستون فيلا التي تقام في ملعب الاتحاد والمؤجلة من الجولة الأولى من المسابقة.

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نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق30: مازال مانشستر سيتي يضغط بقوة لكن دون تهديد حقيقي لمرمى إيميليانو مارتينيز.

ق20: توقف المباراة لعلاج كايل ووكر.

ق15: ضغط هجومي من سيتي لكن دون خطورة على مرمى أستون فيلا.

انطلاق المباراة.