التشكيل - مانشستر سيتي بالقوة الضاربة.. واستمرار غياب تريزيجيه عن أستون فيلا

دفع جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر ستي بالتشكيل الأساسي لفريقه في مواجهة أستون فيلا.

ويلعب مانشستر سيتي ضد أستون فيلا في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى للدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

المرمى: إيدرسون.

الدفاع: كايل ووكر – روبن دياز – جون ستونز – جواو كانسيلو.

الوسط: رودريجو – إليكاي جوندوجان – دي بروين.

الهجوم: بيرناردو سيلفا – رحيم ستيرلينج – فيل فودين.

على الجانب الآخر استمر غياب محمود حسن "تريزيجيه" نجم منتخب مصر عن صفوف أستون فيلا بعد تعافيه من فيروس كورونا.

بينما يجلس أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل أستون فيلا كالآتي:

المرمى: مارتينيز.

الدفاع: كاش – جونسا – مينجز – مات تارجيت.

الوسط: دوجلاس لويز – جون ماكجين – تراوري.

الهجوم: روس باركلي – جاك جريليش – واتكينز.