انتهت مونديال اليد - مصر (28)-(23) الاتحاد الروسي.. فوز أول للفراعنة في الدور الرئيسي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر والاتحاد الروسي، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات الرئيسي من بطولة كأس العالم لليد 2021.

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نهاية المباراة. 28-23 لمصر.

ق. 59 إسلام حسن يسجل هدف لمصر. 28-22 لمصر.

ق. 59 عصام الطيار يتألق ويتصدى لفاست بريك.

ق. 55 وقت مستقطع لمصر.

ق. 53 علي زين يسجللللل... 26-18 لمصر.

ق. 52 علي زين يسجل بشكل رائع في ظل النقص العددي لمصر، والطيار يتبعها بتصد رائع.

ق. 51 يحيى خالد يموه بشكل رائع ويسجل الهدف. 24-17 لصالح مصر.

ق. 49 أحمد الأحمر يتعرض لإصابة في الدقيقة الـ49.

ق. 48 محمد ممدوح هاشم الرائع يسجل بعد تمريرة رائعة من الأحمر. 23-16 لصالح مصر.

ق. 47 أحمد الأحمر يسجل بشكل رائع. 22-15 لصالح مصر.

ق. 47 إسلام حسن يشارك لأول مرة.

ق. 47 الطياار يتألق ويتصدى على مرتين.

ق. 46 أحمد الأحمر يتحصل على رمية جزائية وسند يسجل هدفا. 21-15 لصالح مصر.

ق. 43 جووول جديد لمصر عن طريق محمد سند. 20-14 لصالح مصر.

ق. 40 علي زين يسجل الهدف الـ19. - 19-12 لمصر.

ق. 39 الطياار يتألق ويتصدى مجددا.

ق. 37 أحمد الأحمر يتألق ويسجل هدفا. 18-11 لمصر.

ق. 35 محمد سند يسجل بشكل رائع. 17-10 لمصر

ق. 34 تمريرة من الأحمر، ويحيى الدرع يسجل أول هدف مصري في الشوط الثاني. 16-10 لمصر.

ق. 32 إيقاف دقيقتين لـ علي زين.

ق. 31 هدف روسي.. 15-9 لمصر.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 30 الاتحاد الروسي يسجل هدفا في الثانية الأخيرة من الشوط الأول. وبعد الرجوع لتقنية الفيديو كان الوقت قد انتهى بالفعل ليلغى الهدف.

ق. 29 محمد سند يسجل الرمية الجزائية. 15-8 لمصر.

ق. 29 أحمد مؤمن صفا يتحصل على رمية جزائية. وإيقاف دقيقتين للاعب الاتحاد الروسي.

ق. 28 الطيار الرائع مجددا ومن غيره يتصدى.

ق. 28 ممدوح هاشم يسجل مجددا بعد تمريرة علي زين. 14-8 لمصر.

ق. 27 الطيااار ياألق ويتصدى لرمية جزائية.

ق. 26 فاااارق 5 أهداف بعد هدف من محمد ممدوح هاشم.

إيقاف دقيقتين للاعب الاتحاد الروسي.

وقت مستقطع لصالح منتخب الاتحاد الروسي.

ق. 24 محمد سند يسدد في القائم الأيسر.

ق. 22 الطيار يتألق وممدوح هاشم يوسع الفارق إلى 4 أهداف. - 12-8 لمصر

ق. 20 يحيى خالد يضيف الهدف الـ11... 11-8 لمصر.

ق. 18 الطيار يتصدى، وعلي زين يردها بهدف لمصر. 10-7 لمصر.

ق. 15 الطيار يتصدى لأول مرة.

ق. 14 أحمد الأحمر مجددا يضيف الهدف. 9-6 لمصر.

ق. 12 أحمد الأحمر يمر بمهارة ويسجل الهدف الثامن. 8-5 لمصر.

ق. 11 محمد ممدوح هاشم يوسع الفارق. 7-5 لمصر.

ق. 10 يحيى الدرع يهدر فاست بريك في القائم ويهدر فرصة توسيع الفارق إلى نقطتين.

ق. 9 محمد سند يضيف السادس لمصر. 6-5

ق. 8 الأحمر يسجل التقدم لمصر. 5-4 لمصر.

ق. 7 يحيى الدرع يتقدم لمصر والاتحاد الروسي يتعادل سريعا.

ق. 5 محمد ممدوح هاشم يسجل التعادل لمصر.. 3-3

ق. 4 أحمد الأحمر يدرك التعادل لمصر.. 2-2

ق. 3 التقدم الأول للاتحاد الروسي. 2-1 للضيوف.

ق. 1 محمد ممدوح هاشم يسجل الأول والاتحاد الروسي يتعادل

بداية المباراة