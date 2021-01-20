خبر في الجول – الأهلي يتسلم قيمة إعارة بادجي وتحديد قيمة رحيله النهائي

الأربعاء، 20 يناير 2021 - 18:30

كتب : أحمد الخولي

بادجي - الأهلي - الاتحاد السكندري

تسلم الأهلي 250 ألف يورو قيمة إعارة أليو بادجي إلى أنقرة جوتشو التركي حسبما علم FilGoal.com.

وقرر الأهلي إرسال بطاقة اللاعب الدولية غدا الخميس إلى النادي التركي حيث سيلعب معارا حتى نهاية الموسم الجاري.

كما علم FilGoal.com أن الأهلي وضع بندا في الإعارة يتيح للنادي التركي شراء بادجي نهائيا مقابل مليون و800 ألف يورو.

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وكان بادجي قد انضم للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية للموسم الماضي، قادما من رابيد فيينا النمساوي.

صاحب الـ 23 عاما شارك في 25 مباراة رفقة الأهلي. سجل فيهم 4 أهداف وصنع 8 آخرين.

وكان مصدر من الأهلي –طلب عدم ذكر اسمه- كشف في وقت سابق لـFilGoal.com سبب اختيار بادجي الانتقال للنادي التركي قائلا: " متلك اللاعب عروضا من فرنسا وإسبانيا كذلك لكنه فضل النادي التركي بسبب وجود لاعب في الفريق صديق له فقرر اللعب بجواره".

الأهلي بادجي
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