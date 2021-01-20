الزمالك: نقترب من التعاقد مع مهاجم على أعلى مستوى.. بنشرقي كان غاضبا من نفسه

كشف عصام سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عن الاقتراب من ضم مهاجم على أعلى مستوى حتى مع استمرار مصطفى محمد في الفريق.

وتغلب الزمالك على الجونة بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الثامنة لينفرد بصدارة مسابقة الدوري.

وقال سالم عبر أون تايم سبورتس 2: "الزمالك يسعى جاهدا لإنهاء التفاوض مع مهاجم أجنبي على أعلى مستوى ويقترب من إتمام التعاقد، حتى مع استمرار مصطفى محمد".

وكشف "جايمي باتشيكو أمامه 3 مهاجمين يختار بينهم أحدهم برتغالي وسبق له اللعب للمنتخب الأولمبي واللعب لسبورتنج لشبونة وهو الأقرب".

وتابع "أما الآخر فهو إيطالي من أصل مصري والثالث كاميروني".

وعن صدارة الدوري قال: "الزمالك الموسم الماضي خسر 8 نقاط في أول ثماني مباريات والأهلي حصد العلامة الكاملة فالمسابقة كانت تنتهي من البداية".

وشدد "الموسم الحالي مختلف تماما وحققنا أفضل انطلاقة من سنوات".

أما عن استبدال أشرف بنشرقي فأوضح "كان غاضبا من نفسه فقط بسبب الفرص المهدرة وبالطبع كان يريد الاستمرار قليلا لتسجيل هدف".

وتابع "بنشرقي لاعب ممتاز ولديه شعبية كبيرة عند جماهير الزمالك لذلك يسعى دائما أن يكون عند حسن الظن".

وأتم تصريحاته "عودة مصطفى محمد وساسي إضافة كبيرة، أعتقد أن الظروف أفضل لباتشيكو حاليا وفي مواجهة أسوان ستكون لديه الحلول".