موسيماني: العاصفة لا تستمر للأبد وقريبا سيكون مشمسا.. نركز على الهدف بعيدا عن التشتيت
الثلاثاء، 19 يناير 2021 - 20:36
كتب : FilGoal
يرى بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي أن نتيجة مواجهة البنك الأهلي في الدوري كانت مشابهة لحالة الطقس ولكنه يثق في التغلب على ذلك.
وفقد الأهلي نقطتين أمام البنك الأهلي ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري.
وكتب موسيماني عبر حسابه الشخصي على تويتر: "كان يوما صعبا، النتائج والطقس وأشياء أخرى لا يمكنك التحكم فيها".
وأضاف "لا تستمر العاصفة إلى الأبد، ما عليك سوى التغلب عليها وقريبا سيكون مشمسا تماما مثل الأوقات الصعبة".
وأتم موسيماني تعقيبه "سيكون لدينا عوامل تشتيت لكننا سنبقي التركيز على الهدف".
ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري.
وأسفرت قرعة كأس العالم للأندية عن مواجهة الأهلي لفريق الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل.
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