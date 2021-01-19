منافس الأهلي في مونديال الأندية - الدحيل.. الذي ولد كبيرا في الكرة القطرية

ظهر لأول مرة في الكرة القطرية عام 2009 ولم ينتظر كثيرا ليصبح منافس قوي على كل الألقاب.

الدحيل القطري.. منافس الأهلي في كأس العالم للأندية.

وأوقعت قرعة كأس العالم للأندية 2020 التي تقام في قطر شهر فبراير المقبل، الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا أمام الدحيل القطري الذي يشارك في البطولة بصفته بطل قطر.

ويلعب الأهلي مع الدحيل في الدور الأول لكأس العالم للأندية يوم 4 فبراير المقبل، ويلتقي الفائز من هذه المواجهة مع بايرن ميونيخ الألماني بطل أوروبا في نصف النهائي. (طالع التفاصيل من هنا)

ويستعرض معكم FilGoal.com أبرز المعلومات عن فريق الدحيل منافس الأهلي في المونديال وإنجازاته السابقة ونجوم الفريق.

نبذة تاريخية

تأسس نادي الدحيل عام 2009 تحت اسم لخويا الرياضي، وبدأ مسيرته في دوري الدرجة الثانية القطري وبعد موسم واحد فقط تأهل لدوري نجوم قطر في موسم 2010/2011.

ونجح نادي لخويا في الفوز بدوري نجوم قطر في أول موسم وهو اللقب الأول من بين 7 مرات فاز خلالها بالدوري.

وفي عام 2017 صدر قرار بدمج نادي لخويا مع نادي الجيش حيث استحوذ لخويا على الجيش بموافقة الأخير، وتحولا لفريق واحد تحت اسم الدحيل.

وهي المنطقة التي ينتمي لها الفريقين داخل العاصمة القطرية الدوحة.

الألقاب

حقق نادي الدحيل 15 لقبا بواقع:

دوري نجوم قطر 7 مرات

كأس أمير قطر 3 مرات

كأس قطر مرتين

كأس الشيخ جاسم مرتين

كأس ولي العهد 3 مرات

المدير الفني

تولى الفرنسي صبري لموشيه تدريب الدحيل في شهر أكتوبر الماضي وخلال هذه الفترة قاد الفريق في 12 مباراة.

حقق خلالهم 7 انتصارات وهُزم 5 مرات.

طريقة اللعب

خلال 12 مباراة له مع الدحيل اعتمد صبري لموشيه على طريقة لعب 4-2-3-1.

والتشكيل الأساسي الأقرب الذي يعتمد عليه يتكون من:

حراسة المرمى: محمد البكري.

الدفاع: محمد موسى – مهدي بنعطية - أحمد ياسر المحمدي – سلطان البريك.

الوسط المدافع: كريم بوضياف – عبد الله الأحرق.

الوسط المهاجم: إدميلسون – لويس مارتن – دودو.

الهجوم: المعز علي.

قوة هجومية كبيرة

يمتلك الدحيل خط هجوم قوي للغاية مكون من الثلاثي المعز علي ودودو وإدميلسون وهذا الثلاثي سجل حتى الآن خلال الموسم الجاري 17 هدفا.

دودو

يعد البرازيلي إدواردو بيريرا رودريجيز (دودو) أفضل لاعب في الدحيل في الوقت الحالي.

وقبل انضمامه لصفو الدحيل بداية الموسم حصل في الموسمين الماضيين على لقب هداف الدوري البرازيلي مع فريق بالميراس.

ويجيد دودو اللعب في مركز الجناح الأيسر وصانع الألعاب.

دودو سجل مع الدحيل في الموسم الحالي حتى الآن 8 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

إدميلسون

الجناح البرازيلي الآخر في الفريق والذي يلعب ناحية اليمين ويجيد اللعب أيضا في مركزي صانع الألعاب والمهاجم الصريح.

إدميلسون في الموسم الجاري سجل مع الدحيل 10 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة في 9 مباريات.

المعز علي

المهاجم الصريح للدحيل ومنتخب قطر والذي قدم مستوى مميز في بطولة الأمم الآسيوية السابقة والتي توج بها العنابي. وتطلق عليه الجماهير القطرية لقب "راشفورد العرب".

وسجل المعز علي مع الدحيل هذا الموسم 5 أهداف وصنع هدفين.

الصفقات الجديدة

من أجل الاستعداد لكأس العالم للأندية ضم الدحيل الثنائي علي كريمي لاعب وسط إيران، والكيني مايكل أولونجا، وصلاح زكريا وعلي مال الله.

ويجيد كريمي اللعب في كل مراكز الوسط من العمق ما بين المحور والوسط وصناعة الألعاب.

أما أولونجا (26 عاما) مهاجم كيني يبلغ طوله 193 سم، وقد حقق نجاحات كبيرة في الدوري الياباني.

وخاض أولونجا 78 مباراة مع فريقه السابق كاشيوا ريسول الياباني، سجّل خلالها 61 هدفا وصنع 15، وقاده للصعود إلى الدوري الممتاز في 2019، قبل أن يحصد جائزة هداف الدوري الممتاز في 2020 وكذلك جائزة أحسن لاعب في البطولة.

وسبق لـ أولونجا التنقل بين عدة أندية في قارات مختلفة، أبرزها توسكر وجور ماهيا في بلاده كينيا، وجيرونا الإسباني.

ويمتلك أولونجا 40 مباراة دولية مع كينيا سجّل خلالها 18 هدفا، منها ثنائية في شباك تنزانيا بكأس الأمم الإفريقية 2019 على أرض مصر.