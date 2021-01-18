أبو طالب العيسوي: مستمر مع الإسماعيلي حتى نتعاقد مع مدرب.. وهذه مشكلات الفريق

الإثنين، 18 يناير 2021 - 20:55

كتب : ياسر الشريف

أبو طالب العيسوي - الإسماعيلي

قال أبو طالب العيسوي المدير الفني للإسماعيلي إنه سيستمر في منصبه إلى أن يستطيع مجلس إدارة النادي التعاقد مع مدرب جديد.

وخسر الإسماعيلي من المقاولون العرب اليوم الإثنين بهدفين لهدف في ثامن جولات الدوري المصري.

وجمدت تلك الهزيمة رصيد الإسماعيلي عند ست نقاط يحتل بهم المركز الـ15 وبفارق الأهداف عن ملاحقه وادي دجلة الذي يتواجد في أول مراكز الهبوط.

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وقال العيسوي لـFiGoal.com: "لا أخشى شيئا وجمهور الإسماعيلي لا يمكن أن يرفض دعم النادي".

وعن الهزيمة من المقاولون قال: "عانينا من أزمة من عدم التوفيق الذي لازمنا، لقد فعلنا كل شيء وكنا الأفضل وضغطنا المنافس وأضعنا فرصا كثيرة".

أما عن مشكلات الإسماعيلي في الموسم الجاري قال: "العلاقات بين اللاعبين غير طيبة، ولا يملكون خبرة تعديل النتيجة حال تقدم المنافس بهدف".

وأتم أبو طالب العيسوي حديثه "الفريق في حاجة ضرورية لثلاثة مراكز هي حراسة المرمى وقلب دفاع وظهير أيمن وعلينا توفيرهم في أقرب وقت ممكن".

الإسماعيلي في الدوري
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